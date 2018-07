NHL: Zetterberg sa ešte nerozhodol, či bude pokračovať v profilige

Henrik Zetterberg (40). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 24. júla (TASR) - Švédsky hokejista Henrik Zetterberg sa ešte definitívne nevyjadril, či aj v nasledujúcej sezóne bude pôsobiť v NHL v tíme Detroit Red Wings. Pre denník Detroit Free Press to povedal tréner "červených krídel" Jeff Blashill.uviedol Blashill.Tridsaťsedemročný útočník napriek pretrvávajúcim problémom s chrbtom nevynechal v predchádzajúcich troch ročníkoch NHL ani jeden zápas. Kapitán Red Wings nazbieral v minulej sezóne 56 bodov (11+45), viac získal spomedzi jeho spoluhráčov len Dylan Larkin (63 bodov). Generálny manažér Detroitu Ken Holland verí, že Zetterberg nastúpi na svoju 16. sezónu v profilige.povedal Holland podľa nhl.com.Problémy s chrbtom sa u Zetterberga začali v sezóne 2013/2014. V úvode súťaže vynechal 13 zápasov a napokon v drese Švédska nedokončil ZOH v Soči. V Rusku odohral len jeden zápas, potom sa nútene podrobil operácii poškodenej platničky. Keď sa zotavil, vynechal v NHL len päť zápasov, všetky v sezóne 2014/2015.S Detroitom má švédsky center kontrakt ešte na tri sezóny. V nasledujúcej by mal zarobiť 3,35 milióna dolárov, v ďalších dvoch po jednom milióne.Celú svoju profiligovú kariéru strávil Zetterberg v Detroite, za ktorý nastúpil v 1082 zápasoch a zaznamenal 960 bodov (337+623). V play off nazbieral 120 bodov (57+63) v 137 dueloch. V roku 2008 vybojoval s Red Wings Stanleyho pohár a získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča (MVP) play off.