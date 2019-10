NHL: Zibanejada, Manthu a Matthewsa vyhlásili za hráčov týždňa

Mika Zibanejad, archívna snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. októbra (TASR) - Najlepšími hráčmi kanadsko-americkej NHL sa v uplynulom týždni stali center NY Rangers Mika Zibanejad, krídelník Detroit Red Wings Anthony Mantha a stredný útočník Toronta Maple Leafs Auston Matthews.Prvú hviezdu udelili dvadsaťšesťročnému Švédovi Zibanejadovi, ktorý nazbieral v úvodných dvoch dueloch sezóny až osem bodov za štyri góly a štyri asistencie a výrazne sa podpísal pod triumfy. V stretnutí s Winnipegom Jets (6:4) zaznamenal jeden presný zásah a pridal tri asistencie a v súboji so svojím bývalým tímom Ottawa Senators (4:1) sa zaskvel hetrikom a pridal aj jednu prihrávku. Trojgólový zápis navyše okorenil tým, že skóroval pri hre 5 na 5, v presilovke aj v oslabení. Zibanejad sa stal prvým hráčom od sezóny 1995/96, ktorý nazbieral osem bodov v úvodných dvoch dueloch sezóny. Naposledy sa to podarilo Jaromírovi Jágrovi v drese Pittsburghu (3+5).Dvadsaťpäťročný Kanaďan Mantha si pripísal pri dvoch víťazstvách Detroitu päť gólov a dve asistencie. Na triumfe nad Nashvillom (5:3) sa podieľal jedným presným zásahom a dvomi asistenciami a v súboji s Dallasom (4:3) strelil všetky štyri góly svojho tímu.Tretiu hviezdu si vyslúžil dvadsaťdvaročný Američan Matthews, ktorý nazbieral v troch stretnutiach päť gólov a Toronto aj vďaka nemu získal päť zo šiestich možných bodov. Informovala oficiálna stránka súťaže.