NHL: Zranený Chára by mohol chýbať Bostonu 4-6 týždňov

Zdeno Chára, archívna snímka.

Boston 17. novembra (TASR) - Slovenský obranca Zdeno Chára by mohol chýbať hokejistom Bostonu Bruins pre zranenie kolena štyri až šesť týždňov. Uviedol to športový portál The Athletic s odvolaním sa na zdroj z prostredia klubu, vedeniezatiaľ o dĺžke absencie svojho kapitána neinformovalo.Chára sa zranil v stredajšom zápase NHL na ľade Colorada, v ktorom Boston prehral 3:6. V prvej tretine sa snažil pri mantineli atakovať domáceho centra Carla Söderberga, keď sa mu nešťastne podvrtlo ľavé koleno. So zranením odkrivkal na striedačku a napokon z hry odstúpil, v dueli odohral iba 5:24 min. Vedenie klubu ho hneď poslalo z tripu domov, v Bostone mal podstúpiť detailnejšie vyšetrenia. Bruins o ich výsledkoch neinformovali, zatiaľ iba uviedli, že 41-ročný zadák laboruje so zranením v dolnej časti tela, s ktorým bude absentovať bližšie neurčený čas.Najvyšší muž NHL rozšíril už aj tak početnú maródku v zadných radoch Bruins, tým chýbajú aj obrancovia Charlie McAvoy (otras mozgu), Kevan Miller (zlomenina ruky), Brandon Carlo (zranenie v hornej polovici tela), John Moore (zranenie v dolnej časti tela) a Urho Vaakanainen (otras mozgu).Chára odohral v tejto sezóne 18 duelov so ziskom štyroch bodov (3+1), aj napriek svojmu veku hráva v priemere 21 a pol minúty na zápas.