Nibalimu budúci týždeň operujú zlomený stavec, chce stihnúť Vueltu

Vincenzo Nibali, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 26. júla (TASR) - Taliansky cyklista Vincenzo Nibali podstúpi na budúci týždeň operáciu chrbta, ktorý si zranil pri páde a musel odstúpiť z Tour de France.Jazdec stajne Bahrain Merida sa chce zotaviť čo najskôr, aby mohol štartovať na španielskej Vuelte, ktorá sa začne 25. augusta.Nibali si zlomil desiaty stavec pri stúpaní na legendárny kopec Alpe d'Huez, keď sa jednému z fanúšikov zachytil popruh od kamery o jeho riadidlách, čím spôsobil cyklistov pád.Operácia by mala prebehnúť už v pondelok a tridsaťtriročný cyklista by sa mal vrátiť do tréningového procesu už o týždeň. Nibali vyhral Vueltu v roku 2010, na konte má aj triumfy na Tour de France (2014) a Giro d'Italia (2013 a 2016). Informovala agentúra AP.