Nič nenasvedčuje, že výbuch plynu pri Bostone bol úmyselný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 16. septembra (TASR) - Vyšetrovateľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) skonštatoval, že neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že štvrtkové výbuchy zemného plynu severne od Bostonu boli úmyselné, informovala agentúra AP.Riaditeľ Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) Robert Sumwalt v sobotu uviedol, že pracovníci FBI zahájili vyšetrovanie katastrofy, no neobjavili nič, čo by nasvedčovaloJeden človek zahynul a desiatky osôb utrpeli zranenia pri sérii výbuchov zemného plynu, ku ktorým došlo v mestách Andover, Lawrence a North Andover v americkom štáte Massachusetts. Výbuchy a následné požiare poškodili mnoho budov a tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy.Podľa Sumwalta riadiace stredisko plynárenskej spoločnosti Columbia Gas v Ohiu zaregistrovalo zvýšený tlak plynu v potrubí v oblasti mesta Lawrence. Povedal, že vyšetrovatelia teraz vypracujú časový prehľad, aby zistili ako zodpovední predstavitelia spoločnosti zareagovali na zvýšený tlak plynu.Vyšetrovatelia očakávajú, že budú na mieste nešťastia najviac desať dní. Vypracovanie záverečnej správy môže trvať dva roky.