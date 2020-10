Nič sa nebude skrývať pod stolom. Matovič avizuje revolúciu vo verejnom obstarávaní

Viac informácií v registri zmlúv

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý smeruje do medzirezortného pripomienkového konania, nepredstavuje reformu, ale priam revolúciu. Vyhlásil to na tlačovej besede predseda vlády Igor Matovič . Podľa neho nová legislatíva, ktorá má platiť od 1. augusta 2021, umožní efektívnejšie, rýchlejšie, transparentnejšie a úspešnejšie využívanie európskych finančných zdrojov ročne v hodnote približne šesť miliárd eur."Je to štyrikrát viac ako sme boli schopní doteraz v priemere sprocesovať a obstarať,“ zdôraznil premiér. Očakáva, že Slovensko bude konečne aj v oblasti verejného obstarávania vzorom.Kým dĺžka verejného obstarávania v hodnote nad 20 miliónov eur trvala po starom 695 dní, tak po novom bude už len 275 dní. Nový systém verejného obstarávania bude v súlade s európskymi smernicami a zjednodušuje sa aj systém námietkových konaní.Podľa podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého transparentnosť sa zvyšuje prostredníctvom zavádzania systému referencovania, zväčšením rozsahu zverejňovania informácií v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), zabezpečením úhrady faktúr až 7 dní po zverejnení a povinnosťou zverejňovania údajov v CRZ aj pre obce, mestá a všetky štátne podniky.„Doterajšie verejné obstarávanie bolo systémom, kde sa najviac kradlo. Všetci sme doplácali na to, že niekoľko zbohatlíkov, oligarchov a mafiánov, ktorí ovládli štát, používali proces verejného obstarávania na to, aby obohacovali samých seba. Úplne na poslednej koľaji bol nejaký princíp hospodárnosti a princíp dobrého hospodára. Teraz ide o zmenu paradigmy – nič sa nebude skrývať pod stolom. Keď budeme vidieť na prsty verejných obstarávateľov, tak o to viac slobody a menej byrokracie doprajeme verejným obstarávateľom. Bude sa hrať čistá a férová hra s každým jedným obyvateľom tejto krajiny,“ zdôraznil Igor Matovič.Podľa Štefana Holého v rámci zmeny sa zruší aj Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k 1. augustu 2021. Ako podotkol, v rámci verejnej diskusie, ktorá sa začala dnešným dňom, sa môžu k návrhu vyjadriť aj zástupcovia ÚVO.„Tento návrh by mal prerokovať vláda v decembri a mal by prejsť v druhom čítaní v parlamente už vo februári 2021. Je to veľmi ambiciózny cieľ,“ podotkol Štefan Holý.Minister financií Eduard Heger víta prípravu novej legislatívy v oblasti verejného obstarávania, lebo táto „revolúcia“ podľa neho umožní efektívnejšie čerpať a investovať financie z európskych zdrojov.Predseda parlamentu Boris Kollár taktiež privítal návrh, ktorý prinesie transparentnosť vo verejnom obstarávaní.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na margo nového systému verejného obstarávania pripomenula potrebu zmeniť aj systém v správnom súdnictve.Rezort spravodlivosti preto pracuje na vzniku troch úplne nových súdov, ktoré budú zamerané len na správne súdnictvo.Predseda ÚVO Miroslav Hlivák v reakcii na tlačovú konferenciu venovanú verejnému obstarávaniu vyhlásil, že si nahlas vypočul slová, ktoré sa šepkajú už dlho, a to že sa majú odobrať ÚVO kompetencie, na základe ktorých môže dôsledne kontrolovať verejné nákupy.Pritom aj v programovom vyhlásení vlády, aj v pláne obnovy sa podľa neho deklaruje, že súčasná vláda chce posilňovať nezávislosť úradu, či napríklad zaviesť do oblasti verejného obstarávania odbornosť - tzv. profesionalizáciu."Tento materiál, ktorý bol predstavený na tlačovej konferencii, stále nepoznáme v detailoch. Tento materiál bol pripravený bez úradu, ktorý za môjho vedenia začal pracovať úplne inak ako v minulosti, pustil sa do kontrol veľkých tendrov, dáva transparentný odpočet svojej činnosti, otvorene komunikuje, či prekopáva zákon v spolupráci aj s Európskou komisiou. Napriek všetkému sa budem pozerať na oblasť verejného obstarávania odborne. Verím, že po otvorení verejnej diskusie k tomuto materiálu budú aspoň vypočuté odborné návrhy, ktoré úrad pripravil a ktoré vláde predloží, aby na Slovensku bola zaistená dôsledná kontrola prerozdeľovania peňazí všetkých občanov,“ povedal Hlivák.