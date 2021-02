Nicholsonová píše Matovičovi, lebo schémy pomoci sú deravé a ľudia zúfalí

Premiér Matovič robí chyby

Najnižšia štátna pomoc v rámci EÚ

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Schémy štátnej pomoci sú na Slovensku „deravé“, mladí aj starí ľudia sú z aktuálnej situácie zúfalí. Slovenská europoslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová to uviedla v otvorenom liste adresovanom premiérovi Igorovi Matovičovi OĽaNO ).Poukazuje v ňom najmä na chyby vlády v komunikácii smerom k verejnosti či na odlišnosti v prístupe vlád iných štátov k občanom a opatreniam. Informovala o tom asistentka europoslankyne Lea Čonková.Ďuriš Nicholsonová v liste uviedla, že má prístup k dátam a na základe nich v európskom kontexte vidí, kde premiér robí chyby, ktoré sú podľa nej zničujúce pre ľudí na Slovensku.„Až doposiaľ patrila naša štátna pomoc k tým najnižším v EÚ, predovšetkým voči fyzickým osobám – živnostníkom a zamestnancom. Z 315 eur paušálnej mesačnej dávky pre SZČO, ktorú štát zodvodoval, pričom naše odvodové zaťaženie patrí k najvyšším v EÚ, sa nedalo vyžiť,“ zdôraznila s tým, že podmienkami pre získanie pomoci sa prepadávajú desaťtisíce ľudí, ktorí končia v chudobe.Ako uviedla, obracajú sa na ňu mladí aj starí ľudia, ktorí sú z aktuálnej situácie zúfalí. Podľa europoslankyne na nich dolieha nielen sociálna deprivácia či depresie z osamelosti, ale aj neistota z „lepších zajtrajškov,“ ktorá podľa Ďuriš Nicholsonovej pramení z komunikácie vlády Matoviča, z neustálych hádok v koalícii. Dodala, že sleduje vlády Dánska či Fínska, a to ako komunikuje s občanmi. Hovoria podľa nej o tých istých opatreniach, ale ich komunikácia má odlišnú formu.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Úrad vlády SR.