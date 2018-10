Nicholsonová podala trestné oznámenie v súvislosti s Dankovou rigoróznou prácou

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) - Generálna prokuratúra (GP) má preskúmať nesprístupnenie rigoróznej práce predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS). Podpredsedníčka parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová v utorok podala na Generálnu prokuratúru SR v Bratislave Žiadosť o preskúmanie zákonnosti postupu orgánu verejnej správy a Oznámenie o podozrení z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.Podľa nej je veľa nejasností o samotnej rigoróznej práci aj o konaní Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. "Prokuratúra je tu na to, aby preverila prípad," uviedla s tým, že si počká na stanovisko.

Niekto mohol konať protizákonne

Licenčná zmluva nebola podpísaná

Zákonnosť postupu univerzity

Existencia rigoróznej práce

Problém je v zákone

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Orgány činné v trestnom konaní by mali preveriť celú situáciu a buď očistiť meno Andreja Danka a UMB, alebo povedať, ako to celé bolo," uviedla. Podľa nej je podozrenie, že niekto vo vedení UMB mohol konať protizákonne, pretože konanie univerzity podľa nej nesie prvky retroaktivity. V roku, keď Danko odovzdával prácu, neplatil zákon, podľa ktorého by bolo možné prácu nesprístupniť verejnosti."Ak tak niekto konal, tak vyvstáva otázka, prečo. Neurobil tak preto, aby zakryl možné plagiátorstvo?" pýta sa Ďuriš Nicholsonová.Ako uviedla na brífingu podpredsedníčka parlamentu, zákon o vysokých školách bol v roku 2011 novelizovaný, čím sa zaviedlo ustanovenie upravujúce sprístupňovanie záverečných, rigoróznych a habilitačných prác verejnosti.Tým sa zaviedla povinnosť vysokých škôl uzatvárať s tvorcom práce licenčnú zmluvu, ktorou si autor mohol vyhradiť právo na jej nesprístupnenie. Táto novela sa však podľa jej tvrdenia nevzťahuje na práce zaslané do centrálneho registra pred 1. septembrom 2011."Z uvedeného vyplýva, že na rigoróznu prácu Andreja Danka sa vzťahuje pôvodný právny predpis, teda zákon o vysokých školách účinný v roku 2000, a ten neumožňoval postup podľa teraz účinného zákona," uviedla s tým, že k Dankovej práci nemohla byť v roku 2018 s UMB podpísaná licenčná zmluva, pretože takýto postup pôvodný zákon neumožňoval.Podľa Ďuriš Nicholsonovej vyvstáva podozrenie, že neznáma osoba konajúca za UMB pri uzavretí licenčnej zmluvy s Dankom konala v rozpore so zákonom o vysokých školách."Týmto konaním v spojení s či už priamym, alebo nepriamym úmyslom konajúcej osoby zakryť možné podozrenie z plagiátorstva spracovateľom rigoróznej práce mohla byť naplnená skutková podstata trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa Trestného zákona," uvádza sa v Oznámení o podozrení z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Zároveň uviedla, že k veci by sa mala vyjadriť aj samotná polícia.V prípade žiadosti o preskúmanie zákonnosti postupu UMB podpredsedníčka parlamentu chce, aby generálna prokuratúra preskúmala konanie univerzity. V žiadosti Nicholsonová približuje, že na rigoróznu prácu predsedu parlamentu sa vzťahuje pôvodný zákon o vysokých školách účinný v roku 2000. To znamená, že k jeho rigoróznej práci nemohla byť v roku 2018 s UMB podpísaná licenčná zmluva."Z uvedeného vyvstáva záver, že UMB ako orgán verejnej správy vykonávajúci právomoci na úseku vysokého školstva vyplývajúce zo zákona, konal v rozpore s jeho ustanoveniami," uvádza sa v žiadosti o preskúmanie zákonnosti postupu UMB."Podnetom žiadam, aby prokuratúra v zmysle svojich zákonných právomoci a povinnosti preverila zákonnosť postupu UMB v súvislosti s uzatvorením licenčnej zmluvy k rigoróznej práci Andreja Danka a v prípade zistenia nezákonného postupu zjednala nápravu," dodala Nicholsonová.Vedenie Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici potvrdilo existenciu rigoróznej práce Andreja Danka, ako aj prijatie jeho žiadosti zo dňa 21. septembra 2018 o jej nesprístupnenie. Zároveň vyzvalo Danka, aby prácu zverejnil. UMB to chce dosiahnuť zákonnou cestou."Uchádzač požiadal o vykonanie rigoróznej skúšky dňa 21. decembra 1999 na Katedre správneho práva a medzinárodného práva Právnickej fakulty UMB, kde si zvolil tému Verejná správa a jej charakteristické črty. Rigorózna skúška bola vykonaná dňa 21. júna 2000 v súlade s platnou legislatívou a internými normami univerzity v odbore správne právo s výsledkom skúšky vyhovel. Vedenie UMB dospelo k záveru, že napriek silnému verejnému tlaku univerzita bez súhlasu autora nemôže prácu zverejniť, pretože by tým porušila zákon," uviedla UMB vo svojom stanovisku, ktoré je zverejnené na stránke univerzity.Vzhľadom na skutočnosť, že sa v médiách objavujú informácie špekulatívneho charakteru o tom, či UMB má, alebo nemá právo sprístupniť rigoróznu prácu, vedenie UMB sa rozhodlo zverejniť žiadosť, ktorá bola univerzite doručená a ktorá je podpísaná autorom práce a v ktorej sa explicitne uvádza žiadosť autora, aby práca nebola poskytovaná, vypožičiavaná a žiadnym spôsobom verejne sprístupňovaná iným osobám."Pevne veríme, že verejnosť chápe, že problém nie je v postoji vedenia univerzity, ale v zákone, ktorý neumožňuje univerzite bez súhlasu autora prácu zverejniť," dodala UMB s tým, že dôkazom je aj výzva vedenia univerzity z 15. októbra 2018, ktorú svojím podpisom podporilo 1 715 študentov, pedagógov, zamestnancov a občanov."Preto týmto opätovne vyzývame autora práce, aby v záujme akademických hodnôt, etiky a morálky, ku ktorým sa sám hlási, dal univerzite bezodkladne súhlas na sprístupnenie práce," uzavrelo vedenie univerzity.