Nicholsonová: SR porušuje ľudské práva zdravotne postihnutých

Na archívnej snímke podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS). Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská republika v procese transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb za viac ako dva roky nikam nepokročila. Tvrdí to podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá sa otvoreným listom obrátila na predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby prijal okamžité a účinné opatrenia, ktoré povedú k náprave tohto stavu.Ďuriš Nicholsonová sa pripojila k viacerým mimovládnym organizáciám zastupujúcich práva občanov so zdravotným postihnutím. Tiež sa obrátili na Pellegriniho vo veci zdĺhavého riešenia procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb a nerealizácie Národného projektu deinštitucionalizácie a podpory transformačných plánov z Operačného programu Ľudské zdroje. Nicholsonová sa podľa svojich slov danej problematike venuje už od júna 2016, keď kontaktovala ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). Ten jej odpovedal, že národný projekt sa začne implementovať v septembri, resp. najneskôr do konca roka 2016, ale nestalo sa.poznamenala Ďuriš Nicholsonová. Tvrdí, že má hodnoverné informácie, že zástupcovia príslušných generálnych riaditeľstiev Európskej komisie nemajú k citovanému projektu žiadne pripomienky a ani výhrady.dodala Ďuriš Nicholsonová.