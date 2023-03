Nicholsonovej Jablko za tému pokladá registrované partnerstvá, interrupcie však nie

Pri interrupciách nie je čo opravovať

Registrované partnerstvá nie sú len o homosexuáloch

11.3.2023 (SITA.sk) - Strana Jablko pokladá chýbajúci inštitút registrovaných partnerstiev za problém, pretože občania na Slovensku sa delia na dve kategórie a nemajú rovnaké práva.Uviedla to europoslankyňa a zakladateľka novovznikajúcej strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.Ako dodala, interrupcie však nepokladá za pálčivú tému. „Zo všetkých dát vyplýva, že dnes máme ďaleko lepšiu situáciu, čo sa týka počtu interrupcií, ako sme mali kedykoľvek predtým, čiže tu nie je čo opravovať,“ povedala.Ďuriš Nicholsonová poukázala na to, že v minulosti opakovane deklarovala svoj jasný postoj k akýmkoľvek menšinám žijúcim na Slovensku a niekoľkokrát predkladala zákon o registrovaných partnerstvách.„Pre mňa nie je otázkou, či sa to uskutoční, ale kedy sa to uskutoční. A tu sme už zmeškali veľmi veľa času,“ myslí si. Zdôraznila, že registrované partnerstvá nie sú len pre homosexuálov, ale pre všetkých ľudí, ktorí žijú v inom ako manželskom zväzku. Jablko bude podľa jej slov bojovať za všetky rodiny bez rozdielu, od dúhových až po jednorodičovské domácnosti.„Ústava hovorí, že sme si všetci rovni, ale v skutočnosti to neplatí. Títo ľudia sú prakticky občania druhej kategórie, pretože majú tie isté povinnosti, ale nemajú tie isté práva,“ poukázala. Na záver zdôraznila, že sa nechce dať vtiahnuť do akéhokoľvek ideologického boja, zároveň však považuje za potrebné zaujať jasný postoj k všetkým témam.