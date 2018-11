Nicholsonovej prekáža presah komunistov, Číž v tom vidí demokraciu

Na snímke podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS) Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - V súvislosti s pádom komunistického režimu pred 29 rokmi boli prijaté príslušné zákony, ktoré sú postačujúce. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to pripomenul poslanec NR SR a podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Miroslav Číž. Podľa podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) sa malo Slovensko rázne vyrovnať s komunistickými predstaviteľmi.Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že predstavitelia komunizmu sa mali rázne odsúdiť.vraví na margo toho, že takmer v každej ponovembrovej vláde bol predstaviteľ s komunistickou minulosťou.Číž si nemyslí, že sa mali z verejného života vylúčiť komunistickí predstavitelia.priblížil Číž s tým, že pokiaľ vznikne komunistická strana a funguje legitímne, rešpektuje ju.Podľa Ďuriš Nicholsonovej by sa malo k odsúdeniu oboch totalít, ktoré postihli Slovensko, pristupovať rovnako.pripomenula.zdôraznil Číž. Chce to podľa neho debatu, v akom stave sa naša krajina reálne nachádza.dodal.Aby sa odkaz Novembra 89 naplnil, musia podľa Ďuriš Nicholsonovej z verejného života odísť konkrétni ľudia.dodala.