Ničivé sucho a hladomor na Madagaskare nemá na svedomí človek, podľa vedcov ide iba o vrtoch počasia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zmena klímy vyvolaná činnosťou človeka nespôsobuje ničivé sucho a hladomor na Madagaskare. V najnovšej štúdii, ktorá zatiaľ nebola recenzovaná, to uviedli vedci z organizácie World Weather Attribution (WWA). Tá v reálnom čase skúma extrémne počasie po celom svete.Na Madagaskare bolo od júla 2019 do júna 2021 iba 60 percent bežného množstva zrážok. WWA však na tom nezistila žiadny významný podiel zmeny klímy a tvrdí, že sucho v uvedenom období predstavovalo náhodný vrtoch počasia, aký sa môže vyskytnúť raz za 135 rokov.Ako uviedla spoluautorka štúdie Friederike Ottová, klimatická vedkyňa z Imperial College of London, je to „zriedkavá udalosť“, ktorá však v rámci prírody nastáva. Dodala, že zmena klímy nebola hlavným dôvodom slabých zrážok na Madagaskare.Čo sa týka hladomoru, ten má podľa nej jednu veľkú príčinu. „Hlavným dôvodom hladomoru alebo potravinovej bezpečnosti je do veľkej miery vysoká zraniteľnosť ľudí v regióne. Je tu šokujúco vysoká miera chudoby,“ podotkla.