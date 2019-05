Nicole Mary Kidman

... sa do povedomia verejnosti dostala v roku 1989 trilerom Úplné bezvetrie. V 90. rokoch účinkovala v snímkach ako Dni hromu (1990), Navždy a ďaleko (1992), V moci posadnutosti (1993), Batman navždy (1995), Peacemaker (1997), Praktická mágia (1998) či Eyes Wide Shut - Spaľujúca vášeň (1999).



Za výkon v muzikáli Moulin Rouge (2001) ju v roku 2002 nominovali na Oscara, o rok neskôr si sošku odniesla za stvárnenie spisovateľky Virginie Woolf vo filme Hodiny (2002). Po tretí raz ju nominovali v roku 2011 za drámu Králičia nora (2010) a štvrtú nomináciu si vyslúžila v roku 2017 vedľajšou rolou v snímke Lion (2016).



Na konte má tiež štyri Zlaté glóbusy a desiatky ďalších cien. Je známa aj zo snímok Tí druhí (2001), Návrat do Cold Mountain (2003), Ľudská škvrna (2003), Stepfordské paničky (2004), Tlmočníčka (2005), Moja krásna čarodejnica (2005), Invázia (2007), Nine (2009), Skús ma rozosmiať (2011), Reportér (2012), Stokerovci (2013), Koľaje osudu (2013), Skôr než zaspím (2014), Grace: Kňažná z Monaka (2014), Tajomstvo ich očí (2015), Kráľovná púšte (2015), Zabitie posvätného jeleňa (2017), Oklamaný (2017), Boy Erased (2018), Ničiteľka (2018), Aquaman (2018) či televízneho filmu Hemingway a Gellhornová (2012).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) - Austrálska herečka Nicole Kidman si zahrá v seriálovej adaptácii románu Nine Perfect Strangers (2018) od Liane Moriarty.Pod projekt streamovacej služby Hulu, ktorý by mal mať premiéru koncom roku 2020, sa podpíše aj ako výkonná producentka. Námet spracujú David E. Kelley a John Henry Butterworth. Na seriáli sa bude podieľať aj spomínaná Moriarty.Dej Nine Perfect Strangers sa odohráva v luxusnom zdravotnom a wellness stredisku, do ktorého príde deväť vystresovaných ľudí z mesta s cieľom dostať sa na cestu za lepším životom. Počas ich 10-dňového pobytu ich sleduje šéfka strediska Masha (Kidman), ktorej úlohou je oživiť ich unavené mysle a telá. Situácia sa však vymkne spod kontroly.Pre Kidman je to už druhá adaptácia diela od Moriarty, v ktorej sa predstaví. Diváci a diváčky ju môžu vidieť aj v seriáli Veľké malé klamstvá (2017), ktorého druhú sezónu by na budúci mesiac mala ponúknuť televízia HBO. Rodáčka z havajského Honolulu za výkon v spomínanom seriáli získala cenu Primetime Emmy pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe limitovanej série alebo televízneho filmuInformácie pochádzajú z webstránky ew.com a archívu agentúry SITA.