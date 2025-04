Nie je tam žiadna demokracia, hovorí poslanec Winkler o bratislavskom mestskom zastupiteľstve – VIDEO

Pranierovaný za kritiku

Hlasuje sa poslušne

8.4.2025 (SITA.sk) - Bratislavský a župný poslanec Martin Winkler v rozhovore pre agentúru SITA priblížil, aké pomery vládnu v mestskom zastupiteľstve.Winkler je známy tým, že otvorene kritizuje niektoré kroky magistrátu, za čo je podľa vlastných slov pranierovaný. „Primátorov klub má dnes 28 poslancov a veľa vecí sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou, čiže potrebuje 27 hlasov. On (primátor Matúš Vallo, pozn. SITA) si teda so svojim klubom dokáže v podstate všetko odhlasovať," uviedol.Starosta mestskej časti má podľa neho ťažkú situáciu, keď sa dostane do konfliktu resp. otvoreného sporu s primátorom. „Môže sa obávať, že primátor mu to vráti tým, že jeho mestskej časti nebude chcieť vyhovieť v rôznych projektoch a pomôcť," poznamenal Winkler.Podľa jeho slov okrem neho občas voči primátorovi vystúpi starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová , prípadne starosta Petržalky Ján Hrčka . Väčšina poslaneckého klubu je však podľa neho na strane Matúša Valla „Samozrejme, že aj ja podporím veľmi rád veci, ktoré sú rozumné, správne a pragmatické," priblížil nezaradený poslanec s tým, že na veľa bodoch zastupiteľstva je konsenzus a všetci zahlasujú za, ale na tých sporných stále má primátor silu svojho klubu.Winkler tvrdí, že v mestskom zastupiteľstve nie je žiadna demokracia. „Tam sa proste hlasuje poslušne, disciplinovane a keď má niekto nejaký problém, tak už sa pranieruje, tak ako ja, keď som bol členom klubu," dodal.