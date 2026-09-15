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15. septembra 2026
Nie je to len film. OSN žiada prístup do celej Gazy s cieľom zdokumentovať možné izraelské vojnové zločiny
Tagy: Gaza izraelské vojnové zločiny Izraelsko-palestínsky konflikt komisár OSN pre ľudské práva Pásmo Gazy Vojnové zločiny Zločiny proti ľudskosti
Podľa OSN takmer tri roky po masívnom izraelskom bombardovaní sa pod troskami domov stále objavuje rozsiahle množstvo ľudských tiel, prevažne žien a detí. Organizácia ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Podľa OSN takmer tri roky po masívnom izraelskom bombardovaní sa pod troskami domov stále objavuje rozsiahle množstvo ľudských tiel, prevažne žien a detí.
Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyzvala na umožnenie prístupu medzinárodným vyšetrovateľom do celého Pásma Gazy, aby mohli pomôcť zbere a zabezpečovaní dôkazov o možnom spáchaní vojnových zločinov izraelskou armádou.
„Na miestach, ktoré boli izraelskými útokmi zrovnané so zemou, stále nachádzame pozostatky celých rodín,“ uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. „Objavenie veľkého počtu ľudských pozostatkov pod troskami v meste Gaza City opätovne vyvoláva obavy z vojnových zločinov a ďalších zločinov proti ľudskosti.“
Podľa OSN takmer tri roky po masívnom izraelskom bombardovaní sa pod troskami domov stále objavuje rozsiahle množstvo ľudských tiel, prevažne žien a detí. „Obávam sa, že doteraz nájdené pozostatky môžu byť len špičkou ľadovca,“ povedal Turk s tým, že „veľká časť Gazy bola zrovnaná so zemou izraelským bombardovaním alebo demoláciou a čistením pomocou ťažkých strojov a výbušnín“.
„Mnohé oblasti Gazy, kde sú rozmiestnené izraelské jednotky, dnes ďalej zrovnávajú so zemou buldozéry bez ohľadu na mŕtvych pod troskami,“ dodal.
Turkov úrad zdôraznil, že je zásadné zachovať dôkazy o porušovaní práva, vrátane zničených lokalít, a vyzval, aby „medzinárodní vyšetrovatelia mali prístup do všetkých častí Gazy a pomohli pri zhromažďovaní dôkazov“.
Pripomenul, že palestínska civilná obrana nahlásila od minulého novembra nájdenie viac než 630 tiel a ďalších ľudských pozostatkov pod zničenými budovami v celom pásme. „Odhaduje, že celkový počet nezvestných pod troskami presahuje 8 000,“ dodal úrad pre ľudské práva.
Türk zdôraznil, že „treba urobiť všetko možné na dokumentovanie a identifikáciu obetí, uchovanie forenzných informácií a biologických vzoriek, zaznamenanie miest ich pochovania a informovanie rodín“.
Izraelské bombardovanie Gazy bolo odvetou na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, pri ktorom podľa izraelských úradov zahynulo viac než 1 220 ľudí.
Nasledovná letecká a pozemná ofenzíva si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými obeťami, vyžiadala viac ako 73 700 ľudských životov vrátane viac než 1 350 osôb, ktoré boli zabité od uzavretia prímeria minulý október. OSN považuje tieto údaje za dôveryhodné.
Zdroj: SITA.sk - Nie je to len film. OSN žiada prístup do celej Gazy s cieľom zdokumentovať možné izraelské vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyzvala na umožnenie prístupu medzinárodným vyšetrovateľom do celého Pásma Gazy, aby mohli pomôcť zbere a zabezpečovaní dôkazov o možnom spáchaní vojnových zločinov izraelskou armádou.
„Na miestach, ktoré boli izraelskými útokmi zrovnané so zemou, stále nachádzame pozostatky celých rodín,“ uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. „Objavenie veľkého počtu ľudských pozostatkov pod troskami v meste Gaza City opätovne vyvoláva obavy z vojnových zločinov a ďalších zločinov proti ľudskosti.“
Špička ľadovca
Podľa OSN takmer tri roky po masívnom izraelskom bombardovaní sa pod troskami domov stále objavuje rozsiahle množstvo ľudských tiel, prevažne žien a detí. „Obávam sa, že doteraz nájdené pozostatky môžu byť len špičkou ľadovca,“ povedal Turk s tým, že „veľká časť Gazy bola zrovnaná so zemou izraelským bombardovaním alebo demoláciou a čistením pomocou ťažkých strojov a výbušnín“.
„Mnohé oblasti Gazy, kde sú rozmiestnené izraelské jednotky, dnes ďalej zrovnávajú so zemou buldozéry bez ohľadu na mŕtvych pod troskami,“ dodal.
Dôkazy musia ostať zachované
Turkov úrad zdôraznil, že je zásadné zachovať dôkazy o porušovaní práva, vrátane zničených lokalít, a vyzval, aby „medzinárodní vyšetrovatelia mali prístup do všetkých častí Gazy a pomohli pri zhromažďovaní dôkazov“.
Pripomenul, že palestínska civilná obrana nahlásila od minulého novembra nájdenie viac než 630 tiel a ďalších ľudských pozostatkov pod zničenými budovami v celom pásme. „Odhaduje, že celkový počet nezvestných pod troskami presahuje 8 000,“ dodal úrad pre ľudské práva.
Türk zdôraznil, že „treba urobiť všetko možné na dokumentovanie a identifikáciu obetí, uchovanie forenzných informácií a biologických vzoriek, zaznamenanie miest ich pochovania a informovanie rodín“.
Izraelská odveta
Izraelské bombardovanie Gazy bolo odvetou na útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, pri ktorom podľa izraelských úradov zahynulo viac než 1 220 ľudí.
Nasledovná letecká a pozemná ofenzíva si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými obeťami, vyžiadala viac ako 73 700 ľudských životov vrátane viac než 1 350 osôb, ktoré boli zabité od uzavretia prímeria minulý október. OSN považuje tieto údaje za dôveryhodné.
Zdroj: SITA.sk - Nie je to len film. OSN žiada prístup do celej Gazy s cieľom zdokumentovať možné izraelské vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Gaza izraelské vojnové zločiny Izraelsko-palestínsky konflikt komisár OSN pre ľudské práva Pásmo Gazy Vojnové zločiny Zločiny proti ľudskosti
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