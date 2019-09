Nie je vylúčené, že si skupina Evanescence vyjde do ulíc mesta

V roku 1981 sa narodila Amy Lee (rodená Amy Lynn Hartzler), USA, speváčka skupiny Evanescence. Foto: TASR/AP V roku 1981 sa narodila Amy Lee (rodená Amy Lynn Hartzler), USA, speváčka skupiny Evanescence. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. septembra (TASR) – Organizátori sobotného koncertu americkej rockovej skupiny Evanescence, ktorý sa bude konať v Trnave, nevylučujú, že si členovia skupiny v piatok vyjdú do ulíc mesta. V Trnave sa koná tradičný jarmok, ktorí láka tisíce návštevníkov. K nim sa pridajú fanúšikovia piatkového večerného kvalifikačného zápasu Majstrovstiev Európy Slovensko - Chorvátsko, Štadión Antona Malatinského hlási vypredané hľadisko. S nimi sa možno stretnú."Keďže koncert Evanescence sa koná až o deň neskôr, je možné, že hudobníci alebo i speváčka Tarja Turunen, si pôjdu v piatok "vyraziť" aj do mesta. Takže ľudia by nemali byť prekvapení, keď niekde na trnavskom jarmoku stretnú známe tváre. Nebudú to dvojníci – možno stretnú v meste veľké hudobné hviezdy," uviedol za organizátorov Ján Poliak.Koncert Evanescence sa mal pôvodne v Trnave konať práve na futbalovom štadióne, pre európsku kvalifikáciu ho museli presunúť. Jeho dejiskom bude športový areál Slávia na Hajdóczyho ulici. Program začína o 19.15 h dvoma vystúpeniami predskupín – Veridia a Tarja, Evanescence prídu na rad od 21.30 h. Odohrajú svoje najznámejšie skladby. V Trnave budú hrať v sobotu v rámci svojho európskeho turné, na Slovensku vôbec prvýkrát.Evanescence založili v roku 1995 speváčka Amy Lee a gitarista Ben Moody. Prvý album Fallen vydali v roku 2003, po celom svete sa z neho predalo viac než 15 miliónov kópií a skupine pomohol k zisku dvoch cien Grammy. Milióny kusov predali aj nasledujúcich dvoch albumov.