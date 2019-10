Nie sme krajina s lacnou pracovnou silou, zhodli sa Žiga a Šimončič

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga počas príhovoru v rámci Slovenskej kooperačnej burzy, ktorej súčasťou bolo podpísanie memoranda o spolupráci medzi ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou InoBat, 24. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 24. októbra (TASR)

Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovensko je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Európskej únii (EÚ), vlani malo najrýchlejší rast pridanej hodnoty zo štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v počte robotov na 10.000 pracovníkov je 16. krajinou na svete. To znamená, že Slovensko už nie je krajinou s lacnou pracovnou silou, ale jeho ekonomika rastie okrem objemu aj kvalitou, zhodli sa vo štvrtok na otvorení Slovenskej kooperačnej burzy v Bratislave minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič.povedal Šimončič. Budúcnosť je podľa neho v digitalizácii a Slovensko musí túto vlnu zachytiť.Minister Žiga pripomenul, že Slovensko patrí s počtom 165 robotov na 10.000 zamestnancov k svetovej špičke. Priemer EÚ je pritom 113 robotov na 10.000 zamestnancov a svetový priemer je 99 robotov.povedal Žiga, podľa ktorého už prichádzajú na Slovensko firmy, ktoré majú záujem investovať do technologických centier a do výskumu a vývoja.dodal Žiga.