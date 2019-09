Nie som Bödörov človek, vyhlásil šéf väzenskej stráže a dištancuje sa od tvrdení Rajtára

Obáva sa možného úteku

Trestné oznámenie na viacero osôb

VIAC O TÉME: KOČNEROVA THREEMA

4.9.2019 (Webnoviny.sk) - Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan sa zásadne dištancuje od tvrdení opozičného poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára, že je „Bödörov človek“.Zbor väzenskej a justičnej stráže tým reaguje na tvrdenia poslanca za SaS, že Ivan „nedávno robil pre firmu, ktorá je napojená na Norberta Bödöra".Ivan však podľa stanoviska ZVJS pre nitrianskeho podnikateľa nikdy nepracoval a nemá žiadnu vedomosť o tom, že by spoločnosť, v ktorej bol zamestnancom, bola nejakým spôsobom napojená na firmu nitrianskeho podnikateľa.Rajtár v stredu na brífingu tiež uviedol, že sa obáva možného úteku obvineného podnikateľa Mariana K. Ten je vo väzbe v Leopoldove, v pondelok by sa však mal zúčastniť na pojednávaní v kauze miliónových zmeniek v bratislavskom Ústave na výkon väzby.Rajtár v tejto súvislosti uviedol, že presun pojednávania zo Špecializovaného trestného súdu v Pezinku do Bratislavy žiadal samotný Marian K. a ZVJS mu v tomto vyhovel, keď súdu presun odporučil.„V súvislosti s uvádzanými potenciálnymi hrozbami, že menovaný obvinený bude v prostredí, z ktorého by mohol podľa poslanca Rajtára „ľahšie utiecť“, uvádzame, že každý ústav na výkon väzby vrátane ústavu Bratislava je zaradený do maximálneho stupňa bezpečnosti," konštatuje v tejto súvislosti ZVJS. Odvoláva sa aj na stanovisko Špecializovaného trestného súdu, ktorý sa s presunom pojednávania stotožnil.„Zároveň pripomíname, že zasadacia miestnosť ústavu bola prerobená a vytvorená na účely súdnych pojednávaní pre zníženie možnosti vzniku mimoriadnych udalostí týkajúcich sa pojednávaní a predvádzaní obvinených na tieto pojednávania pri páchaní závažnej trestnej činnosti ešte v roku 2000. V Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava sa na požiadanie jednotlivých súdov konajú pojednávania rôzneho charakteru a na požiadanie jednotlivých prokuratúr aj dohody o vine a treste," dodal ZVJS.Poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Jozef Rajtár v stredu podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie za krivé obvinenie a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Trestné oznámenie podal na viacero osôb. Jednou z nich je aj podnikateľ Marian K.„Zo zverejnenej komunikácie cez aplikáciu Threema vyplýva, že sa Marian K. snažil o moju diskreditáciu," uviedol ako dôvod Rajtár. Tvrdí, že Marian K. zisťoval jeho číslo aj e-mailovú adresu, aby ho mohli sledovať.