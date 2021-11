Nie som to ja, kto ubližuje ženám, vyhlásila Záborská v parlamente

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci majú hlasovať o zákone o pomoci tehotným ženám vo štvrtok 11. novembra o 17:00. V záverečnom slove to povedal spravodajca k návrhu zákona Peter Cmorej SaS ).Predkladateľke Anne Záborskej (klub OĽaNO ) vytkol, že predniesla svoje pozmeňujúce návrhy s chybami. Zákon o rokovacom poriadku totiž stanovuje, že sa majú predniesť doslovne. Trvá preto na tom, aby sa dodržal zákon o rokovacom poriadku.V prípade, že bude parlament hlasovať o Záborskej návrhoch, už by sa nehlasovalo o návrhoch Jany Bittó Cigánikovej (SaS) a skupiny poslancov OĽaNO okolo Andreja Stančíka Kristiána Čekovského , pretože sa navzájom vylučujú.Záborská v záverečnom slove povedala, že ako žena, občianka a poslankyňa sa musí postaviť proti demagógii, ktorá v uplynulých dňoch odznela. „Nie som to ja, kto ubližuje ženám, sú to tí, ktorí mesiace blokujú legislatívu, ktorá im má pomôcť,“ uviedla.