Nie sú to peniaze pre starostov, ale pre ľudí. Samosprávy protestujú proti zmrazeniu eurofondov

Božik: Toto nie sú peniaze pre politikov, ale pre občanov

Projekty sú schválené, zmrazenie považujú za nezodpovedné

23.6.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska Únia miest Slovenska ako aj združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) žiada vládu , aby zvrátila svoje rozhodnutie o zmrazení 200 miliónov eur v rámci eurofondov pre samosprávy. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal predseda ZMOS Jozef Božik , v tejto súvislosti žiadajú o stretnutie aj troch najvyšších ústavných činiteľov.„Začíname komunikovať veľmi intenzívne, a chceme osloviť najvyšších ústavných činiteľov,“ povedal Božik s tým, že rozhodnutie vlády o zmrazení eurofondov bez konzultácie so samosprávami muselo byť skratom. „Toto nie sú peniaze pre primátorov, starostov a županov. To sú peniaze pre občanov,“ vyhlásil.Šéf SK8 Jozef Viskupič v tejto súvislosti reagoval na kritiku samospráv zo strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu . Ten totiž povedal, že samosprávy majú „nie plakať, ale makať“ a, že VÚC sa ukázali ako totálne nekompetentné a neschopné pri čerpanú eurofondov. Podľa Viskupiča sú tieto tvrdenia „nepravdivé, nekompetentné a hanebne manipulatívne“.Ak niečo brzdí čerpanie finančných prostriedkov, je to podľa Viskupiča fakt, že Úrad pre verejné obstarávanie nestíha kontrolovať tendre. Zmrazenie eurofondov pritom podľa neho zasiahne desiatky projektov v školstve, sociálnych službách, doprave alebo energetike. „Siahať teraz na schválené, zazmluvnené regionálne dohodnuté projekty alebo schválené projektové zámery je nezodpovedné a neakceptovateľné,“ skonštatoval Viskupič.Podľa prezident Únie miest Slovenska Richarda Rybníčka nie sú predstavitelia samospráv štátni úradníci ani iní podriadení vlády. „Nám, keď raz podáte ruku a niečo nám sľúbite, tak to berieme, že podávate ruku svojim politickým partnerom,“ zdôraznil Rybníček. Doplnil, že samosprávy tiež zastupujú obyvateľov SR a majú voči nim zodpovednosť. „My si vieme urobiť poriadok v našom území, my vieme, čo robíme,“ doplnil Rybníček.