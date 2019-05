Niekdajší hráč Barcelony či Manchestru City ukončil kariéru

Futbalista Yaya Toure, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. mája (TASR) - Bývalý futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny, Manchestru City, či FC Barcelona Yaya Toure ukončil aktívnu činnosť a bude sa venovať trénerstvu. V piatok to podľa BBC uviedol agent 35-ročného futbalistu.Toure pôsobil naposledy v Olympiakose Pireus, grécky klub s ním v decembri 2018 predčasne ukončil zmluvu. Do Grécka prestúpil minulý rok v lete po tom, ako ho uvoľnil Manchester City, s ktorým vyhral tri anglické tituly, FA Cup a dvakrát Ligový pohár.povedal jeho agent Dmitrij Seluk.Štvornásobný najlepší futbalista Afriky získal v drese Barcelony španielsky titul v roku 2009 a potom zamieril do Manchestru. V drese City strelil 79 gólov v 316 zápasoch. Za Pobrežie Slonoviny odohral 101 duelov a hral na troch majstrovstvách sveta (2006, 2010 a 2014).dodal Seluk.