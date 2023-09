Niekedy všetci potrebujeme nové začiatky... Strhujúci príbeh Šialený med

Ich cesty sa prepletú, všeličo sa zmení a majú pocit, akoby našli šťastie....no niekedy nám osud pripraví nečakané prekvapenia.

Začína sa pútavý príbeh Šialený med od Jodi Picoultovej.

Strhujúci Šialený med

Olivia McAfeeová vie, aký je to pocit začínať úplne odznova.

Jej dokonalý život sa rozpadol na kúsky, keď jej manžel odhalil svoju temnejšiu stránku a prejavil sa ako agresívny tyran. Ani vo sne by jej však nenapadlo, že skončí späť v ospalom rodnom meste v New Hampshire, bude bývať v dome, v ktorom vyrastala, a s láskou sa venovať včelárstvu, ktoré zdedila po svojom otcovi.

Jedného dňa sa do New Hampshire presťahuje transrodové dievča Lily Campanellová aj s mamou. Obe dúfajú, že to bude pre ne nový začiatok. A práve tieto nové začiatky sú presne tým, čo Olivia a Lily potrebujú.

Ich cesty sa prepletú, keď sa Oliviin syn Asher zaľúbi do Lily. Tá sa po prvý raz s niekým cíti naozaj šťastná. Občas má však pochybnosti, či mu môže úplne dôverovať. Žiadne šťastie však netrvá večne a Oliviu z ničoho nič omráči telefonát s odkazom: „Lily je mŕtva a Ashera vypočúva polícia.“

Je presvedčená, že jej syn je nevinný. No klamala by, keby si nepriznala, že v ňom občas vidí záblesky otcovej agresívnej povahy. Zamotaný prípad sa vyvíja proti nemu a ona si uvedomuje, že syn pred ňou skrýva oveľa viac, ako jej v skutočnosti povedal.

Príbeh, ktorý sa vás dotkne...

Šialený med je strhujúci milostný príbeh plný napätia, tajomstiev a rizík, ktoré občas podstupujeme, aby sme sa stali sami sebou. Rozhodne je to provokujúci príbeh, a to aj na Slovensku, kde sa zdvíha vlna proti akejkoľvek inakosti, o to viac proti transrodovým ľuďom, ktorých mnohí nepovažujú ani za ľudí...

Z rozličných príbehov transrodových ľudí je zrejmé, že sú to ľudia ako bežne vnímaní ľudia. Pracujú ako úspešné pilotky, sexuálne pracovníčky, hasičky, vysokoškolské profesorky, astrofyzičky či elektrikárky. „Trochu ma preto mrzí, že v tomto románe opisujem smutný prípad vraždy mladej transrodovej ženy. Kiežby sme si nemuseli dvadsiaty november (Deň pamiatky transrodových obetí) asociovať s násilím a so stratou, ale s vytrvalosťou, odvážnosťou a oslavou života tak, ako to robíme tridsiateho prvého marca počas Dňa viditeľnosti transrodových osôb,“ dodáva Jennifer Boylanová.

Šialený med je príbeh, ktorý vás strhne, dotkne sa vašej duše, srdca, ale aj mysle, aby ste sa zamysleli. Je tam napätie i dráma zo súdnej siene, je láska i vzrušenie, nechýbajú tajomstvá, ktoré v sebe ukrývame.