Niekoľkodňové pátranie po nezvestnom poľskom turistovi v Tatrách ukončili, vrátil sa domov

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) vo Vysokých Tatrách v súčinnosti s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR aj v pondelok pokračovali v pátraní po nezvestnom 57-ročnom mužovi. Jeho nezvestnosť nahlásil horským záchranárom jeho kamarát, turista z Poľska, ešte v sobotu 3. septembra vo večerných hodinách. Nepodarilo sa ho nájsť ani počas víkendového pátrania.Podľa HZS sa mal Poliak stretnúť s kamarátom v sobotu o 17:00 pri Popradskom plese. Nezvestný muž podľa slov oznamovateľa odišiel Zlomiskovou dolinou na Vysokú a ďalej mal pokračovať cez Kohútik na Rysy.„Spojiť sa telefonicky s nezvestným, prípadne ho lokalizovať nebolo možné, pretože nemal so sebou mobilný telefón. Ešte v noci prehľadali záchranári HZS v súčinnosti so záchranármi poľského TOPRu z Dračej dolinky steny Vysokej za pomoci dronov, žiaľ, bezvýsledne,“ uviedli horskí záchranári. S príchodom nového dňa začali prehľadávať uvedené lokality zo vzduchu aj pozemne.„Odišli do Bielovodskej doliny, kde začali pozemné pátranie za pomoci psov a v súčinnosti s posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby letecky prehľadávali plánovanú trasu postupu nezvestného muža. Záchranári HZS z paluby vrtuľníka v severnej stene Vysokej lokalizovali neurčitý objekt, neskôr sa potvrdilo, že ide o spacák,“ opísala ďalej horská služba. Pozemne prehľadali Ťažkú dolinu a jej záver, Galériu Ganku, až po sedlo Váha, kde nezvestného pomocou dronov hľadali aj ich poľskí kolegovia. Muža ale nenašli.Nahlasovateľ nezvestnosti dnes HZS v popoludňajších hodinách informoval, že hľadaný muž sa vrátil domov. Do pátracej akcie bolo zapojených 46 záchranárov HZS, z toho sedem psovodov so psami a dvaja špecialisti na lietanie s dronom, poľskí záchranári z TOPR-u, posádky vrtuľníkov VZZS a Letky MV SR.