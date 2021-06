Niekoľkomesačný chlapček sa stratil v lese, po dvoch dňoch ho živého našiel televízny reportér (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2021 - Iba 21-mesačné dieťa našli v stredu živé na dne rokliny v toskánskom lese po tom, ako tam strávilo ostatné dve noci. Chlapčeka našli s hrčou na hlave a niekoľkými škrabancami, ale inak v dobrom zdravotnom stave.Nicola Tanturli sa v noci na pondelok vzdialil z domu v meste Palazzuolo sul Senio neďaleko Florencie, vzdialeného asi dva kilometre od spomenutej rokliny.Prípadu sa okrem záchranárov a policajtov venoval aj reportér štátnej televízie RAI, ktorý napokon chlapca našiel, keď začul, ako sa z rokliny husto porastenej stromami a kríkmi ozýva detský plač.„Zakričal som: ´Nicola´. Chcel som zistiť, či to môže byť dieťa. Započul som iba: ´mama´. Začal som tušiť, že by to mohol byť Nicola, a tak som zišiel do rokliny,“ prezradil reportér Giuseppe Di Tommaso.