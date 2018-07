Niekoľkých väznených katalánskych separatistov presunuli domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 4. júla (TASR) - Šiestich z deviatich katalánskych separatistických politikov uväznených za podporu odtrhnutia regiónu od Španielska začali premiestňovať do väzníc v ich domovskom regióne. Štyria už sú v dvoch väzniciach v Katalánsku, dvaja ďalší by tam mali doraziť v najbližšom čase, informovala v stredu agentúra DPA.Podľa niektorých pozorovateľov ide o gesto dobrej vôle zo strany španielskych úradov pred budúcotýždňovým kľúčovým stretnutím nového španielskeho premiéra Pedra Sáncheza s predsedom katalánskej vlády Quimom Torrom.Ten však takúto interpretáciu v stredu podľa agentúry AP odmietol a naďalej zastáva tvrdú líniu, čo sa týka katalánskej nezávislosti. Vo vyhlásení zverejnenom v katalánskej metropole Barcelona uviedol, že presun väzňov do Katalánska si vyžadoval zákon, nešlo o. Podľa neho je konflikt Katalánska s Madridom politický, nie právny.Torra vystriedal vo funkcii Carlesa Puigdemonta, ktorý po vlaňajšom jednostrannom vyhlásení nezávislosti a následných právnych krokoch Madridu ušiel z Katalánska a pred španielskou justíciou sa skrýval v Belgicku. Momentálne sa zdržiava v Nemecku, ktoré španielska vláda požiadala o jeho vydanie.Sánchez je síce proti iniciatívam zameraným na nezávislosť Katalánska, ale má ku katalánskej otázke zmierlivejší prístup ako konzervatívec Mariano Rajoy, jeho predchodca vo funkcii predsedu vlády. Sánchez totiž vyzval na dialóg i na zrušenie finančného dohľadu nad regiónom.