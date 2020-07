Niektoré časti Británie môžu prísť o vodu, už teraz majú limitovanú rezervu

Krajina sa môže dostať do "pazúrov smrti"

Menej vody ako v Maroku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 - Niektoré časti Británie môžu do 20 rokov prísť o dodávky vody. Tvrdí to Komisia pre verejné účty (PAC) v správe o stave dodávok vody. Vyzvala vládu, aby zatlačila na vodárenské spoločnosti s cieľom riešiť úniky vody. Žiada tiež, aby bolo označovanie domácich produktov, ako sú práčky alebo umývačky riadu, energetickým štítkom povinné.Vláda reagovala s tým, že už spustila program na zlepšenie stavu vo vodárenskom priemysle.Komisia obviňuje ministrov a regulačné orgány z prijatia "príliš nudného" prístupu k zlepšeniu infraštruktúry. Britské ministerstvo pre životné prostredie, potraviny a vidiecke záležitosti (DEFRA) podľa poslancov nezvláda situáciu. "DEFRA sklamala v úlohe vodcu a vodárenské spoločnosti nekonali," vyhlásila predsedkyňa komisie Meg Hillier.V správe tvrdia, že obyvatelia Anglicka a Walesu minú denne približne 14 miliárd litrov vody, z toho jedna pätina unikne netesným potrubím. Poslanci tiež chcú, aby vláda pri výstavbe nových budov kládla dôraz aj na efektivitu vody.Výkonný riaditeľ Agentúry pre životné prostredie (EA) James Bevan vyhlásil, že ak Británia nezavedie nové opatrenia, dostane sa do "pazúrov smrti" a do 20 rokov ľudia nebudú mať dostatok vody pre svoju potrebu.Bezprecedentne suché a slnečné počasie počas mája v spojitosti s obmedzeniami pre nový koronavírus viedli k rekordnému dopytu po vode, a to o 20 percent. Niektoré spoločnosti požiadali odberateľov, aby obmedzili zavlažovanie záhrad a umývanie áut. "Už sme prijali prísnejší prístup k zlej výkonnosti a plytvaniu v oblasti vodného hospodárstva a zároveň hľadáme nové možnosti dodávok," uviedla DEFRA a apelovala na ľudí, aby vodu využívali "s rozumom".Vanessa Speight zo Sheffield University pre BBC povedala, že Británia má jednu z najstarších vodohospodárskych infraštruktúr na svete, ktorá doteraz slúžila dobre, no potrebuje investície do budúcnosti. Ľudia žijúci v niektorých častiach Británie, napríklad na juhovýchode Anglicka, majú k dispozícii menej vody ako napríklad obyvatelia Maroka. Najviac ohrozené vodohospodárske spoločnosti pre BBC potvrdili, že už teraz majú limitované rezervy a v prípade nedostatku zrážok budú musieť zaviesť určité obmedzenia.