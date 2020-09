Niektoré časti Mexika sú koronavírusom zasiahnuté natoľko, až nemajú tlačivá na úmrtné listy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia nového koronavírusu zasiahla Mexiko tak ťažko, že vlády v niektorých štátoch už nemajú tlačivá na úmrtné listy, píše agentúra AP. Federálne tlačivá začali chýbať už pred zhruba 15 až 20 dňami. Uviedli to v piatok miestni predstavitelia, podľa ktorých už zásoby vyčerpali napríklad štáty Baja California a Mexiko a tiež hlavné mesto Mexiko.Úrady tvrdia, že už poslali do tlače a distribuujú milión nových tlačív. Úmrtné listy tlačia na tlačivá so špecifickými prvkami, pretože v minulosti boli problémy s ich falšovaním.Mexiko má štvrtý najvyšší počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 na svete. V piatok pribudlo v krajine 522 nových úmrtí, čím sa celkový počet vyšplhal na 66 851. Úrady tiež v piatok potvrdili 6 196 nových infekcií, v dôsledku čoho počet všetkých prípadov stúpol na 623 090.