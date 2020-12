Niektoré časti Rakúska ochromila snehová nádielka, prerušili aj plošné testovanie

Stovky domácnosti zostali bez elektriny

Na Vianoce otvoria lyžiarske strediská

6.12.2020 - Niektoré časti Rakúska ochromil sneh. Komunity v Alpách a tiež na ďalších miestach museli pozastaviť nedeľné plošné testovanie na koronavírus po tom, ako úrady zvýšili lavínové nebezpečenstvo na maximálny stupeň.V niektorých oblastiach Tirolska napadlo od piatka do soboty 70 centimetrov snehu, pričom v nedeľu by sa k nim podľa predpovedí malo pridať ďalších 110 centimetrov.Vo východnej časti Tirolska zostalo bez elektriny 500 domácností po tom, ako na vedenie spadli stromy.Lavíny hrozia aj v susednom Taliansku a Švajčiarsku. Úsek diaľnice v Brennerskom priesmyku medzi Rakúskom a Talianskom sčasti uzavreli. Zrušili tiež niekoľko vlakov.Rakúsko v piatok odštartovalo dobrovoľné hromadné testovanie, ktoré by podľa úradov mohlo pomôcť zabrániť rozsiahlemu zatváraniu krajiny. Za prvé dva dni otestovali približne 300-tisíc ľudí.V Rakúsku žije zhruba deväť miliónov obyvateľov. Vláda dúfa, že do polovice decembra sa nechá otestovať niekoľko miliónov ľudí.Kancelár Sebastian Kurz ponechá do 7. januára zatvorené reštaurácie, bary a hotely. Na Štedrý deň však otvoria lyžiarske strediská.Od vypuknutia pandémie zaevidovali v krajine viac ako 300-tisíc nakazených a vyše 3800 mŕtvych. Situácia sa v ostatných týždňoch zlepšuje.