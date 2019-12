Niektoré cesty sú pokryté vrstvou kašovitého a utlačeného snehu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. decembra (TASR) - Cestári upozorňujú na vrstvu kašovitého a utlačeného snehu, ktorý sa miestami vyskytuje na území stredného a východného Slovenska. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.doplnili. Zjazdné sú aj sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.Horské priechody Chorepa, Súľová a Grajnár majú povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu do jedného centimetra, na horskom priechode Herlianske sedlo je miestami utlačený sneh do dvoch centimetrov. Cestári upozorňujú tiež na horský priechod Huty, vyskytuje sa tam miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.Správa ciest pripomína tiež výstrahu pred hmlou a poľadovicou, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav.