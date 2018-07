Niektoré čínske prístavy v piatok odložili zúčtovanie tovaru z USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 6. júla (TASR) - Niektoré veľké čínske prístavy v piatok odložili zúčtovanie tovaru zo Spojených štátov po zavedení nových ciel v USA a oznámení odvetných opatrení zo strany Číny. Uviedli to štyri zdroje, ktoré nechceli byť menované. Tento krok má potenciál narušiť dovoz v hodnote miliárd dolárov, keďže dve najväčšie svetové ekonomiky smerujú k úplnej obchodnej vojne.Washington informoval, že úderom prvej minúty po polnoci zo štvrtka na piatok 6. júla vstupujú do platnosti nové clá vo výške 34 miliárd USD (29,04 miliardy eur) na čínsky dovoz.Peking reagoval vyhlásením, že nemá inú možnosť, ako zaviesť odvetné clá v rovnakej výške na výrobky z USA, vrátane ciel na sójové bôby, cirok, bravčové mäso či bavlnu a autá. Čína však doteraz nezverejnila, kedy presne clá nadobúdajú platnosť, čo zmiatlo trhy.Medzitým však prístav v Šanghaji odložil zúčtovanie niektorých dovozov z USA cez colnice, povedal jeden z úradníkov pod podmienkou zachovania anonymity.Zdá sa, že aj keď neexistuje žiadna priama smernica na zadržanie nákladu, niektoré colné oddelenia čakajú na oficiálne pokyny od vlády, či majú vyberať nové dovozné clá na stovky výrobkov, uviedli zdroje.Obchodník s vínom v Šanghaji, ktorý je jedným z najrušnejších obchodných uzlov v krajine, potvrdil, že colníci spomaľujú proces zúčtovania pre nejasnosti ohľadne toho, ako a kedy plniť nové povinnosti.povedal. Domnieva sa však, že cez víkend by sa mala situácia vyjasniť.Absencia oficiálneho vyhlásenia o začiatku platnosti ciel vyvolala zmätok aj medzi už aj tak dosť nervóznymi obchodníkmi s komoditami. Vývoj na trhu so sójou je tak veľmi nestály a popoludní v Ázii sa dostala táto komodita pod silný predajný tlak.