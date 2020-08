Niektoré COVID-19 opatrenia sú nelogické a pre celoročné akvaparky aj likvidačné

Poškodzujú cestovný ruch

Zníženie kapacity o polovicu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa opäť ohradila voči ohláseným preventívnym opatreniam v súvislosti s nástupom druhej vlny pandémie koronavírusu , ktoré sa týkajú obmedzenia okamžitej kapacity bez ohľadu na veľkosť areálu.Podľa zástupcov asociácie opäť poškodzujú jedno z najviac zasiahnutých oblastí cestovného ruchu – akvaparky, kúpaliská a plavárne. Agentúru SITA o tom informoval Marián Galajda , manažér komunikácie a public relation Tatry mountain resorts.Predstavitelia vlády a konzília odborníkov informovali o prijatých preventívnych opatreniach v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 , ktoré by mali začať platiť od 1. septembra. Úplnou novinkou bola informácia o obmedzení kapacity akvaparkov na tisíc osôb.„Veľmi nás mrzí, že konzílium odborníkov sa namiesto dôraznejších opatrení na zamedzenie importu nákazy zameralo na obmedzovanie domáceho cestovného ruchu, ktorý koronakríza zasiahla najvýraznejšie. Nastavenie limitu na tisíc osôb je pre najznámejšie akvaparky, vzhľadom na rozlohu areálov, po nákladovej a finančnej stránke likvidačné, keďže vzhľadom na aplikované protiepidemiologické opatrenia môžu ponúknuť bezpečný pobyt pre vyšší počet návštevníkov,“ informoval prezident SAAKP Gabriel Somogyi Ešte v polovici augusta sa prevádzkovatelia akvaparkov, kúpalísk a plavární dozvedeli o plánovanom preventívnom opatrení na zníženie kapacity o 50 percent.„Snažíme sa v rámci SAAKP vychádzať v ústrety vláde i hygiene, sami sme pri prvej vlne navrhli viac ako stovku opatrení na bezpečnú prevádzku. Opakovane sme požiadali, aby nerokovali o nás bez nás, aby sme sa mohli čo najlepšie pripraviť, no naše požiadavky zostali nevypočuté. Opäť sa veci dozvedáme na poslednú chvíľu, menia sa a čo je najhoršie – vznikajú nelogické opatrenia. Kým pôvodne plánované opatrenie logicky bralo do úvahy veľkosť prevádzok a ich schválenú kapacitu, dnes tu máme nariadenie o okamžitej kapacite tisíc osôb bez ohľadu na veľkosť areálu. Ak v jednom momente príde tisíc osôb do akvaparku s rozlohou jeden hektár a potom ten istý počet návštevníkov do areálu s rozlohou viac ako sedem hektárov – splní to svoj účel? Podľa nás nie a doplatia na to najmä celoročné akvaparky s väčšou kapacitou,“ uzatvára viceprezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární a riaditeľ Vodného parku Bešeňová Peter Kolenčík