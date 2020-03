Niektoré fabriky na Slovensku spomaľujú výrobu, chýbajú im súčiastky z Talianska

S pracovníkmi nie je problém

Ekonomické dopady epidémie koronavírusu

10.3.2020 - Asociácia priemyselných zväzov už v niektorých fabrikách zaznamenala spomalenie výroby v dôsledku chýbajúcich súčiastok, ktoré firmy dovážajú z Talianska. Ako ďalej pre agentúru SITA povedal generálny sekretár asociácie Andrej Lasz, pri komponentoch z Číny si podniky pre veľkú geografickú vzdialenosť robia zásoby aj na niekoľko mesiacov."To však neplatí pre európske krajiny, odkiaľ chodia dodávky tzv. „just in time“. Zástupcovia priemyslu na pondelkovom stretnutí s premiérom preto navrhli, aby sa pri pozastavení letov z Talianska preprava rozdeľovala na nákladnú a osobnú, pričom pre nákladnú by po prijatí prísnych bezpečnostných opatrení zákaz neplatil," dodal.S nedostatok pracovníkov podľa Lasza, zatiaľ problém nie je. "Ale môže byť, ak opatrenia nebudú dobre premyslené a koordinované," upozornil. Asociácia podľa neho oceňuje, že po stretnutí so zástupcami priemyslu predseda vlády apeloval na samosprávy, aby školy a škôlky celoplošne zatvárali len v nevyhnutných a opodstatnených prípadoch."Vo veľkých fabrikách pracujú stovky rodičov, ktorí musia so svojimi deťmi zostať doma. Takýto masívny výpadok zo dňa na deň môže firmám spôsobiť problémy s dopadom na celú ekonomiku," skonštatoval.Zamestnávatelia v priemysle preto požiadali o členstvo v krízových štáboch. "Čím skôr budú vedieť o plánovaných opatreniach, tým lepšie sa na ne dokážu pripraviť," objasnil Lasz.



Aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom má ekonomické dopady na slovenské spoločnosti aj podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.



"Cez svojich zahraničných obchodných partnerov pociťujú nižší dopyt alebo im meškajú dodávky. Nedostatok ľudí na kľúčových pozíciách ako sú napr. colníci v Číne, spôsobuje meškanie, či rušenie dodávok," priblížila asociácia. Nervozitu podľa nej vyvoláva aj fakt, že niektoré firmy v zásobovacom reťazci môžu v dôsledku oneskoreného dodania dostať zmluvnú pokutu za každý deň meškania.



V pondelok sa k aktuálnej ekonomickej situácii v súvislosti s koronavírusom stretol premiér Peter Pellegrini s predstaviteľmi priemyslu. Informovali, že ak vo fabrikách príde v dôsledku nákazy k výpadku zamestnancov nad úrovňou 10 percent, môže to mať vplyv na udržanie výroby.



Najväčší zamestnávatelia na Slovensku pritom majú vypracované detailné a presné plány postupu, ako sa v jednotlivých podnikoch budú snažiť zamedziť vzniku epidémie.

