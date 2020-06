Niektoré krokodíly chodili pred tisíckami rokov po dvoch nohách, mohli behať ako pštros

Vzpriamené telá

Spochybňuje interpretáciu

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré krokodíly v minulosti chodili po dvoch nohách. V novej štúdii to uviedli vedci, ktorí v Južnej Kórei objavili stovky zachovaných fosílií dlhých 18 až 24 centimetrov pochádzajúcich z obdobia spodnej kriedy spred 110 - 120 miliónov rokov. Martin Lockley z University of Colorado vyhlásil, že tieto krokodíly mohli behať ako pštros alebo tyranosaurus.Spolu so svojím tímom dal zvieraťu, ktoré stopy zanechalo, meno Batrachopus grandis. Jeho ostatky zatiaľ nenašli. "Kládli jednu nohu pred druhú, zvládli by aj test na triezvosť a prešli by po rovnej čiare. Nenašli sme žiadne stopy predných končatín," vyjadril sa Lockley.Jeho juhokórejský kolega Kyung Soo Kim dodal, že aj hĺbka odtlačku päty naznačuje vzpriamenejšie držanie tela. "V kombinácii s chýbajúcimi stopami po chvoste, ktorý by ťahali za sebou, je jasné, že tieto stvorenia sa pohybovali po dvoch končatinách. Pohybovali sa podobne ako mnoho dinosaurov, no tieto stopy nezanechali dinosaury, pretože tí kráčali po prstoch. Krokodíly kráčali po celej ploche chodidla a zanechali stopy päty, rovnako ako ľudia," vysvetlil.Tvar stôp, i keď tieto sú oveľa dlhšie, pripomínajú tie, ktoré spravil Batrachopus crocs desiatky miliónov rokov skôr. Tento druh však chodil po štyroch končatinách.Lockley verí, že nový objav im pomôže preformulovať juhokórejské stopy, ktoré s kolegami opísal pred ôsmimi rokmi a mysleli si, že patria vtákojašterom. Teraz sa však domnievajú, že ich zanechal Batrachopus grandis.Phil Manning z University of Manchester, ktorý nebol súčasťou tímu, označil nájdenie stôp za "veľmi zaujímavé", no spochybnil ich interpretáciu. "Podľa môjho názoru stopy jednoducho nezodpovedajú celkovej geometrii krokodílov a ani tomu, čo dokážu po sebe zanechať. Pozrite sa na akékoľvek video žijúcich krokodílov. Keď chodia, ich chodidlá smerujú von, nie dovnútra. Bohužiaľ, nemáme kosti, ktoré by nám potvrdili, že tieto stopy naozaj zanechal krokodíl," vyjadril sa pre BBC News.