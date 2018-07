Niektoré materské školy sú v Košiciach k dispozícii aj počas prázdnin

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 6. júla (TASR) - Vybrané materské školy (MŠ) v pôsobnosti mesta Košice sú otvorené aj počas prebiehajúcich letných prázdnin. Ako vyplýva z Organizačného harmonogramu školských prázdnin 2017/2018 pre MŠ, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Košice v sekcii školstvo, do 27. júla 2018 je v prevádzke 28 materských škôl a od 30. júla do 24. augusta ich bude k dispozícii 23.povedala pre TASR hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová. Spresnila, že do 13. júla sú v prevádzke aj materské školy Kavečany - Budanova 6, Elokované pracovisko Lorinčík 15, Poľov - Kovaľská 12, Šebastovce - Repíkova 58 a do 20. júla sú otvorené aj Detské jasle Jesenná v mestskej časti Košice - Staré mesto.dodala.Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v plnej prevádzke od pondelka 27. augusta 2018. Mesto má v pôsobnosti 55 materských škôl a jednu spojenú Základnú školu s materskou školou.