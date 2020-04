Niektoré opatrenia v súvislosti s pandémiou budeme musieť dodržiavať až do vytvorenia vakcíny, varujú vedci

Varovali však, že

29.4.2020 - Štyri popredné nemecké výskumné organizácie uviedli, že niektoré nariadenia súvisiace s koronavírusom budú musieť zostať v platnosti, až do vytvorenia vakcíny alebo kolektívnej imunity.V spoločnom vyhlásení sa zhodli, že ich matematické modely nezávisle od seba ukázali, že reprodukčné číslo je od marca menšie ako 1. Znamená to, že každá infikovaná osoba nakazila za uplynulý mesiac menej ako jedného človeka.Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft a Max-Planck-Gesellschaft objasnili, že pokles v počte nakazených v Nemecku nastal vďaka obmedzeniam a zmenám v správaní obyvateľstva."situácia nie je stabilná a dokonca aj malé zvýšenie reprodukčného čísla by nás priviedlo do fázy exponenciálneho nárastu"Dodali, že na dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebných niekoľko rokov a niektoré obmedzenia budú musieť zostať v platnosti. Experti tvrdia, že vakcína nebude dostupná skôr ako na budúci rok. Všetky štyri inštitúcie upozornili, že ľudia by mali dodržiavať hygienické nariadenia, úrady by mali viac testovať a monitorovať a pridať niektoré obmedzenia kontaktov.