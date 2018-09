NIEKTORÉ POKUTY V MÝTNOM SYSTÉME SA ZNÍŽIA, TVRDÍ REZORT DOPRAVY

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa dohodlo so zástupcami zo Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia na znížení niektorých pokút v mýtnom systéme.Pokuty by sa mali znížiť v rozkaznom konaní za neuhradenie mýta a aj za nesprávne nastavenie počtu náprav na rovnakú výšku, ako je v prípade blokového konania. A to iba v prípade, že bude pokuta zaplatená do 15 dní. Informovala o tom hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.