Niektoré súdy majú viac prípadov ako iné, Mazák vidí tiež problém v zložitosti ich riešenia

Čaká sa na súdnu mapu od Kolíkovej

Sudca má obrovskú moc

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Sudcov je na Slovensku dosť, problém spočíva v množstve a v zložitosti prípadov, ktoré musia niektoré súdy prejednať. Uviedol to pre agentúru SITA predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák . Najvyťaženejšie súdy sú najmä v Bratislave, Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici."Iné, menšie a malé okresné súdy zásadne dokážu pracovať s malými zostatkami nevybavených prípadov," vysvetlil Mazák s tým, že to je dôvod prečo vnímame stav niektorých súdov ako poddimenzovaný.Podľa predsedu súdnej rady vytvorenie novej súdnej mapy by mohlo výrazne prispieť k riešeniu súčasných ťažkostí. Mazák ju považuje za jedinečný, ale meškajúci projekt, ktorý by mal zohľadniť prirodzené rozdiely medzi súdmi. Návrh novej súdnej mapy počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim spájaním súdov. Predstaviť by ju mala ministerka spravodlivosti Pripravované limitovanie veku sudcov všeobecných súdov na 65 rokov by podľa Mazáka nemalo viesť k zhoršeniu tohto stavu. "Pravda, v tomto roku náhle, po voľbách, odišli desiatky sudkýň a sudcov do dôchodku, avšak, okrem situácie na najvyššom súde, nevidím situáciu obzvlášť dramaticky," uviedol. Bolo by podľa neho pre budúcnosť vhodné, aby sa odchody sudcov riešili s potrebným časovým predstihom.Ján Mazák nevníma, že by bol nižší záujem o post sudcu. "Najbližší dôkaz o záujme súdiť poskytne hromadné výberové konanie, ktoré je naplánované na začiatok septembra 2020," dodal s tým, že súdnictvo je najprestížnejšia právnická profesia.Ako uviedol, sudca má v rukách obrovskú moc a značnú zodpovednosť. "Len si predstavte, že človek v talári pošle iného človeka, ktorý sa previní na doživotie alebo na 25 rokov do väzenia. Rozhodne o osude celých rodín, detí, príbuzných," uzavrel predseda súdnej rady Ján Mazák.