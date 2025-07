Niektorí chcú výhľad na borovicový les, iní sa pýtajú na medvede. Tatranské hotely čelia zvláštnym otázkam turistov

Časté otázky aj na sprievodcov a počasie

Obavy o krádeže áut a wellness so psom

6.7.2025 (SITA.sk) - Návštevníci Vysokých Tatier sa zvyknú v hoteloch najčastejšie pýtať na medvede. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej ide už niekoľko rokov o pravidelnú otázku.Ako uviedla pre agentúru SITA, zaujímajú ich tiež možnosti turistiky, informácie o lanovkách i možné aktivity po turistike, ako je návšteva galérií či rôzne podujatia. Nechýbajú však aj nezvyčajné otázky a požiadavky, či v niektorých prípadoch bizarné.Bežne zaujíma turistov v Tatrách počasie, pýtajú sa na poistenie na hory, dôležité telefónne čísla, a odporúčania na atrakcie. „Evidujeme aj dopyt na sprievodcov,“ dodala Blašková. Na rezervačných oddeleniach hotelov však zaznievajú aj rôzne požiadavky a otázky od budúcich hostí, ktorí majú záujem o pobyt.Niektorých podľa výkonnej riaditeľky OOCR zaujímajú farby izieb, či výhľad na les, konkrétne, či sa budú z okna pozerať na borovicový alebo smrekový les. Pri rezerváciách na vianočné pobyty chceli budúci hostia vedieť, či budú mať vianočný stromček na izbe a zaujímala ich aj prítomnosť Mikuláša. V auguste sa tiež pýtali na to, či bude v polovici decembra v Tatrách snežiť. „Na to odpoveď v takomto predstihu neexistuje,“ uviedla s úsmevom Blašková.Budúcich návštevníkov slovenských veľhôr ale podľa videa, ktoré na sociálnej sieti zverejnila skupina ubytovacích zariadení v Tatrách, zaujímalo okrem vyššie spomínaného aj to, aké autá sa vo Vysokých Tatrách kradnú najviac. Mnohí tiež prichádzajú do hotelov aj so svojimi zvieracími miláčikmi.Padla tak aj otázka, či je možný vstup do wellnessu so psom. Po negatívnej odpovedi zaznela poznámka, že psík má iba šesť mesiacov. Hotely však zväčša zvieratá vo wellness centrách zakazujú z hygienických i prevádzkových dôvodov. Je tak jedno, či má psík len šesť mesiacov, menej alebo viac, zákaz sa vzťahuje na všetky zvieratká. „Niektoré otázky znejú nezvyčajne, ale berieme ich s úsmevom,“ uviedla sieť rezortov v Tatrách vo videu.