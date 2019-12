Niektorí ľudia musia tráviť Vianoce v nemocnici, atmosféra je tu iná

Na archívnej snímke vchod do Univerzitnej nemocnice Bratislava. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Nemocnice zabezpečujú akútnu a neodkladnú starostlivosť aj počas sviatkov.uviedol pre TASR prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.doplnil. Pre pacientov, ktorí musia tráviť Vianoce v nemocnici, sa podľa neho zdravotníci snažia vytvoriť vianočnú atmosféru.Žiadny pacient, ktorý musí na Vianoce ostať v nemocnici, z toho podľa Petka nie je nadšený. Zdravotníci však zdobia interiér nemocníc, či pripravujú trochu slávnostnejšiu večeru a tak sa snažia pacientom spríjemniť čas, ktorý tam musia stráviť.hovorí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.Personál nemocnice sa podľa nej tiež snaží o to, aby pacienti mohli byť na Vianoce doma, pokiaľ je to čo i len trochu možné. Ľuďom, ktorí musia tráviť Vianoce v nemocnici, často umožňujú, aby mohli byť ich blízki pri nich, a to nielen počas návštevných hodín.tvrdí Lévyová. Aj pre zdravotníkov je podľa nej najkrajším vianočným darom to, keď sa im podarí zachrániť život alebo priviesť na svet nový, zvládnuť ťažký zákrok, či zbaviť ľudí bolesti a utrpenia.Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátnym podnikom Lesy SR aj tento rok organizujú projekt Stromček pod stromček, vďaka ktorému do slovenských zdravotníckych zariadení poputovalo viac ako 60 živých vianočných stromčekov.