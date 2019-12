Niektorí riaditelia udelili žiakom na piatok riaditeľské voľno

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 19. decembra (TASR) – Niektorí riaditelia škôl udelili žiakom na piatok 20. decembra riaditeľské voľno. Ako pre TASR uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ školy môže v zmysle školského zákona poskytnúť žiakom riaditeľské voľno, a to najviac päť dní v rámci školského roka.Rezort školstva tvrdí, že riaditelia škôl tak robia v prípade najmä organizačných a prevádzkových dôvodov.uviedlo ministerstvo školstva. Rovnako má túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi školy a príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve.Žiaci si v piatok sadnú do školských lavíc poslednýkrát v tomto roku. Školákom na základných a stredných školách sa oficiálne od pondelka (23. 12.) začínajú vianočné prázdniny, v rámci ktorých budú oddychovať viac ako dva týždne. Do lavíc sa znova vrátia v stredu 8. januára 2020. Po vianočných prázdninách si v tomto školskom roku oddýchnu od vyučovania v rámci polročných, jarných a veľkonočných prázdnin. Odmenou za celoročné úsilie žiakov budú dvojmesačné letné prázdniny.