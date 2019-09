Niektorí vodiči bratislavskej MHD avizujú v pondelok ráno štrajk

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. septembra (TASR) – V Bratislave je v pondelok (2. 9.) avizovaný výstražný štrajk niektorých vodičov MHD. Trvať má od 4.00 do 7.00 h a organizuje ho odborová organizácia Dopravného podniku Bratislave (DPB) – Autošofér. Jej predseda Jozef Hitka pre TASR uviedol, že aj týmto spôsobom chcú bojovať za svoje práva. Aký počet vodičov sa do štrajku zapojí, však povedať nevie. DPB neočakáva, že sa vodiči MHD do štrajku zapoja. Jeho dôvody a organizáciu vníma totiž vedenie podniku ako absurdné.Autošofér je jedna zo štyroch odborových organizácií DPB. Podnik tvrdí, že ostatné odborové organizácie sa do štrajku nezapoja. Hitka v piatok (30. 8.) pre TASR uviedol, že nevidí dôvod na rušenie štrajku, keďže podnik nechcel rokovať.vyhlásil. Hitka poukazuje na mzdy, chýbajúcich vodičov i mechanikov v podniku či na zlé pracovné podmienky.podotkol. Vadí mu neprimerané trestanie zamestnancov i to, že pri riešení sťažností nemá zamestnanec takmer žiadnu možnosť na svoju obhajobu.DPB však dôvodom štrajku nerozumie. "uviedol pre TASR manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický. Odbory Autošofér prezentujú podľa jeho slov údajnú neplatnú kolektívnu zmluvu, aj vďaka ktorej sa zamestnancom postupne zvýšili platy za posledné dva roky takmer o 30 percent.tvrdí Žarnovický.Podnik deklaruje, že chce doplniť klimatizáciu do desiatok starších električiek a kĺbových autobusov. Súčasne vyhlásil tender na 85 nových autobusov, ktoré budú plne klimatizované a nahradia najstaršie neklimatizované vozidlá. Tým sa podľa DPB vodičom výrazne zlepšia pracovné podmienky.spresnil Žarnovický.DPB avizuje, že bude robiť všetko preto, aby bratislavská MHD fungovala aj v pondelok ráno. Deklaruje pripravenosť vypraviť aj záložné vozidlá. V pohotovosti má aj ďalších šoférov, ktorí sú pripravení okamžite nastúpiť do práce. Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), upozorňuje cestujúcich, že na cestovanie v Bratislave (zóny 100 a 101) môžu aj počas štrajku využívať linky všetkých štyroch dopravcov (DPB, RegioJet (S70), Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko (S20, S50, S55, S60, S65), ktorí sú zapojení v IDS BK. U všetkých dopravcov totiž platia cestovné lístky IDS BK.