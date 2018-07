Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 16. júla (TASR) - Niektorí výrobcovia v USA začínajú odďaľovať investície a zvyšujú ceny. Dôvodom je stupňovanie obchodnej vojny medzi Washingtonom a kľúčovými partnermi. Ale väčšina firiem zatiaľ neplánuje žiadne zmeny. Ukázal to prieskum Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE), ktorý uverejnila v pondelok.NABE tiež vo svojej mesačnej správe uviedla, že jej členovia očakávajú pokračovanie hospodárskeho rastu aj v nasledujúcom roku. A väčšina z nich predpovedá infláciu nad úrovňou 2 %.Podmienky na americkom trhu práce sú napäté pre nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, pripomína NABE. Firmy preto zvýšili mzdy, organizujú školenia a zvažujú možnosti ďalšej automatizácie. No v apríli sa tempo rastu miezd spomalilo aj napriek nedostatku pracovníkov. Americké firmy zároveň očakávajú ďalší nárast ziskov aj tržieb.Do prieskumu sa zapojilo 98 ekonómov zo súkromných spoločností a obchodných združení. Anketa odhalila náznaky rastu cien, to by mohlo znamenať, že inflácia a nové dovozné clá sa prefiltrovali do ekonomiky.Konkrétne, cenový index vyskočil v júli o 14 bodov, čo bolo jeho 12-ročné maximum a index nákladov na materiály stúpol o 15 bodov na sedemročné maximum.Prezident Trump plánuje zaviesť ďalšie clá na čínske produkty v hodnote 200 miliárd USD (171,78 miliardy eur), nad rámec predchádzajúcich ciel vo výške 34 miliárd USD.Ekonómovia upozorňujú, že by to mohlo ešte zvýšiť infláciu. Napriek tomu väčšina účastníkov prieskumu NABE, konkrétne 65 %, uviedla, že obavy z obchodnej vojny zatiaľ neviedli k zmene ich investičných plánov ani cien. Ale výrobcovia tovarov boli opatrnejší, 26 % z nich pripustilo, že odďaľujú plánované investície a 16 % potvrdilo, že musia zvýšiť ceny.(1 EUR = 1,1643 USD)