Niektorým firmám má ubudnúť povinnosť overovať ročné závierky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Niektorým firmám by mali ubudnúť povinnosti v oblasti účtovníctva. Počíta s tým novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorá má odstrániť tzv. goldplating pri prebratí eurosmernice do slovenskej legislatívy, ktorá sa zaoberá touto oblasťou. Zmeny sa dotknú napríklad auditu pri účtovných závierkach. Právnu normu predložilo MF SR do medzirezortného pripomienkového konania.Novelou zákona sa vymedzia účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti.priblížil rezort financií v predkladacej správe k novele zákone. Oslobodenie sa má týkať veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.Novelou zákona sa majú upraviť aj veľkostné podmienky, na základe ktorých vzniká firmám povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.priblížilo ministerstvo. Zároveň rezort uviedol, že pri stanovení veľkostných podmienok sa posúdili rozhodujúce kritéria, ktorými sú veľkosť ekonomiky a jej rast, potreby spoločnosti vrátane štátu.priblížilo ministerstvo s tým, že samotná eurosmernica požaduje minimálnu harmonizáciu a necháva na členskom štáte, aby si prispôsobil veľkostné podmienky tak, aby čo najlepšie zodpovedali veľkosti ekonomiky a pôsobiacim firmám v krajine.Ministerstvo odhaduje, že novela bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zrušenie povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky by sa mala dotknúť približne 2300 spoločností, pričom by im mali klesnúť náklady na audítorské služby približne vo výške 9 miliónov eur.