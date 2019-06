Nielen veriaci si v Bratislave uctili veľkého Slováka Antona Srholca

Na archívnej snímke Anton Srholec. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 12. júna (TASR) – Osobnosť a život saleziánskeho kňaza, politického väzňa, charitatívneho pracovníka a publicistu Antona Srholca si v stredu pripomenuli účastníci spomienkovej slávnosti v Bratislave. V deň 90. výročia jeho narodenia spomínali naň najmä tí, ktorí ho dobre poznali a často sa s ním stretávali. Podujatie pripravila Nadácia Antona Srholca s ďalšími spoluorganizátormi.povedal prezident SR Andrej Kiska, ktorý prevzal záštitu nad podujatím.Profesor Vladimír Krčméry okrem iného pripomenul, že vo všeobecnom hlasovaní o Najväčšieho Slováka sa Anton Srholec dostal do prvej trojky, aj preto je stále medzi nami.pripomenul emeritný arcibiskup Róbert Bezák.Novú knihu o Antonovi Srholcovi V spomienkach a dokumentoch predstavil jej autor Imrich Bariak. Kňaz a Srholcov priateľ Marián Prachár a ďalší rečníci zo Slovenska a Rakúska poslucháčom v zaplnenej sále priblížili svoje skúsenosti s uvedenou osobnosťou, ktorá už viac ako tri roky nie je medzi nami.Anton Srholec (12. 6. 1929) nastúpil v roku 1944 do Saleziánskeho ústavu v Šaštíne. Po násilnom rozpustení reholí sa ako saleziánsky klerik pokúsil o prekročenie hraníc, aby mohol pokračovať v štúdiách teológie v Taliansku (1951). Útek sa nevydaril, bol odsúdený na 12 rokov, deväť odsedel vo väzení a pracovných táboroch v jáchymovských uránových baniach. Po prepustení pracoval v robotníckych profesiách v Skalici a Ostrave. V Ríme bol vysvätený za kňaza (1970). Vrátil sa na Slovensko, 15 rokov pôsobil ako kňaz v pastorácii vo farnostiach Bratislava - Blumentál (1970 - 1974), Pernek (1974 - 1978), Veľké Zálužie (1978 - 1982), Záhorská Ves (1982 - 1985).V roku 1985 mu za účasť na Velehradskej púti zobrali štátny súhlas na kňazské pôsobenie a do roku 1989, kedy sa stal dôchodcom, znova pracoval ako robotník. Po Nežnej revolúcii využil nadobudnutú slobodu na rozvíjanie sociálnych i pastoračných aktivít pre ľudí na pokraji spoločnosti, od roku 1992 viedol v Bratislave domov pre bezdomovcov Resoty, kde poskytli pomoc a prístrešie takmer tisícke odkázaných občanov. Od roku 2008 bol predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska a zasadzoval sa za zachovanie pamiatky obetí komunistického režimu. Je držiteľom mnohých vyznamenaní a ocenení za jeho angažovanie sa v oblasti charity, sociálnej práce a ľudských práv. Viacero miest a obcí na Slovensku mu udelilo čestné občianstvo. Zomrel 7. januára 2016 vo veku 86 rokov.