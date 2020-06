Nigérijské farmy zasiahla najhoršia vlna afrického moru ošípaných, utratiť museli státisíce prasiat

Najhoršia vlna moru doteraz

Mor sa objavil v rovnakom čase ako Covid-19

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na nigérijských farmách utratili v dôsledku afrického moru ošípaných státisíce prasiat. Ochorenie sa začalo šíriť tento rok v okolí mesta Lagos a v niekoľkých častiach susedného štátu Ogun. Postupne sa však začalo objavovať aj v iných častiach krajiny.Oficiálne dáta zatiaľ nie sú dostupné. Farmárka, ktorá sa predstavila ako Bello, pre britské noviny The Guardian povedala, že v najväčšom družstve na západe Afriky už utratili približne 500-tisíc ošípaných. Podľa jej odhadov sa celkový počet utratených zvierat pohybuje okolo milióna. Vírus sa rozšíril už do viac ako štvrtiny z 36 nigérijských štátov.V minulom desaťročí sa ochorenie pravidelne objavovalo v niekoľkých častiach Afriky. Medzi rokmi 2016 a 2019 ohlásili viac ako 60 vĺn šírenia na celom kontinente."Nikdy v minulosti sme nezažili šírenie v takomto rozsahu. Je to najhoršia a najväčšia vlna, akú sme doteraz zažili," vyhlásil Ayo Omirin, ktorý prišiel o vyše 600 z celkovo 800 chovaných zvierat.Podľa zástupcov farmárov prišlo odvetvie o viac ako 46 miliónov eur, pričom 20-tisíc ľudí sa obáva o svoju prácu. Ochorenie sa objavilo v rovnakom čase ako koronavírus. Tamojšie úrady doteraz zaznamenali 17 148 nakazených a 455 mŕtvych v dôsledku ochorenia COVID-19.Africký mor ošípaných nie je pre ľudí škodlivý, no pre prasatá a divé svine je smrteľný. Proti vírusu neexistuje vakcína. Bezpečnosť závisí od kontroly pohybu zvierat a dodržiavania hygieny na farmách a bitúnkoch, čo v Nigérii často porušujú.