Nikdy som neutekal z boja, reagoval Lipšic na Hamranove slová o odchode (video)

3.10.2023 (SITA.sk) - Zo žiadneho boja som nikdy neutiekol a nikdy ani neutečiem. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii špeciálny prokurátor Daniel Lipšic Reagoval tým na medializované vyjadrenia policajného prezidenta Štefana Hamrana. Ten sa vyjadril, že ak sa šéf strany Smer-SD Robert Fico stane premiérom, sám odíde zo svojej funkcie.Lipšic zároveň kritizoval útoky niektorých politikov voči kariérnym prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry , čo podľa vlastných slov považuje za neprijateľné. „To na Slovensku nebolo ani v 90.-tych rokoch," vyhlásil.Zároveň uviedol, že na Slovensku do roku 2020 existoval úzus, že bohatí a vplyvní nebudú stíhaní. Prokurátorom ÚŠP spolu s policajnými vyšetrovateľmi sa však podľa Lipšica podarilo tento úzus prelomiť. Aj to je podľa neho dôvodom vyhrážok. V civilizovanom svete je však podľa neho takéto správanie politikov „cez akúkoľvek čiaru".Lipšic doplnil, že k celej veci sa vyjadruje aj preto, že generálna prokuratúra sa prokurátorov nezastala. „Ja si myslím, že je potrebné ozvať sa na ich podporu a je to moja povinnosť," dodal.Predseda strany Smer-SD Robert Fico opakovane uviedol, že v prípade, že sa jeho strana vráti k moci vymení vedenie polície, ako aj špeciálnej prokuratúry, pričom odísť budú musieť aj niektorí prokurátori.