Nike, Adidas a ďalšie firmy považujú Trumpove clá za katastrofu

Washington 20. mája (TASR) - Nike, Adidas a ďalší veľkí výrobcovia a predajcovia obuvi považujú clá za katastrofu. Napísali to v otvorenom liste americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.V liste datovanom v pondelok, ktorý podpísalo 173 firiem, sa píše, že aktuálna politika ciel je". List bol tiež zaslaný ministrovi financií Stevenovi Mnuchinovi, ministrovi obchodu Wilburovi Rossovi a ekonomickému poradcovi Bieleho domu Larrymu Kudlowovi.uviedla skupina výrobcov a predajcov obuvi Footwear Distributors & Retailers of America v liste.Footwear Distributors & Retailers of America odhaduje, že clá budú stáť amerických spotrebiteľov 7 miliárd USD (6,27 miliardy eur) ročne.(1 EUR = 1,1167 USD)