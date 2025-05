Niké handball extraliga: Hádzanári Tatrana Prešov získali 19. slovenský titul

Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj 19. titul majstra Slovenska. V rozhodujúcom piatom finálovom zápase Niké handball extraligy zvíťazili nad Považskou Bystricou 27:23, v sérii triumfovali 3:2. Tretie miesto obsadili hráči HK Bojnice.





Zaplnená Tatran handball aréna hnala vpred domácich hráčov a tí sa v úvode zápasu dostali do tesného vedenia. Hostia iba doťahovali, pričom zlyhali najmä v rozmedzí od 5. do 19. minúty, keď domácich podržal aj brankár Mitošinka. Prešov to využil na zvýšenie náskoku z 3:2 na 7:2, resp. 9:3 a napokon si do druhého polčasu priniesol trojgólový náskok - 12:9. Hostia síce v úvode druhého polčasu znížili zásluhou Živkoviča na 14:12, no Tatran mal duel v rukách a po presnom zásahu Fenára viedol v 44. minúte už o šesť gólov - 20:14. Považskej Bystrici k otočke nepomohol ani následný oddychový čas a Prešovčania si napokon udržali štvorgólový náskok až do konca.Rovnako ako vo finálovej sérii predošlej sezóny 2023/2024, aj tentoraz sa v každom z piatich zápasov tešil z víťazstva domáci tím.

Radoslav Antl, tréner Tatrana Prešov: „Tieto 3 mesiace, čo som pri tíme, boli strašne ťažké, náročné aj psychicky. Prebudovať mentalitu hráčov, obranný aj útočný systém, bolo málo času na to, čo chceme hrať, ale obrovské ďakujem chlapcom. Bojovali, zakusli sa na tréningoch, boli tam aj rôzne problémy, ale zvládli sme to. Klobúk dole ale pred Považskou, hrala vynikajúcu hádzanú na čele s Mariánom Žernovičom. Dnes mohlo byť tiež skôr vymaľované, ale znova ich podržal. Ja som vďačný, stačí vyhrať aj o gól, to je jedno."