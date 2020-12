Niké opäť odmeňovala športovcov, z Fondu pre budúcnosť športu rozdala už takmer štvrť milióna eur!

Fond podporil hviezdy karate

2.12.2020 (Webnoviny.sk) -Porota pravidelne hodnotí každé jedno video, ktoré záujemcovia o grant posielajú. Vyhodnotenie prebiehalo aj tento týždeň. V poslednom vyhodnotení porota odmenila až dvanásť výhercov. Doposiaľ Fond pre budúcnosť športu vyčlenil v priebehu polroka na podporu mladých talentov už 241 400 eur. Tí, ktorí majú záujem o grant, nemusia zúfať. Niké v tejto aktivite plánuje pokračovať aj naďalej.Súrodencov Lukréciu a Martina porota dohromady odmenila sumou 3000 eur. Obaja sa dlhodobo venujú karate. Zatiaľ čo Martin berie karate ako hobby, jeho sestra sa karate venuje aktívnejšie a to už rovných desať rokov.Sedemnásťročná tínedžerka žne jeden úspech za druhým. Počas majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnili minulý rok na Slovensku, získala Lukrécia až 7 medailí: 2x zlato, 2x striebro a 3x bronz. Zahanbiť sa nedal ani Martin, ktorý v roku 2017 získal prvenstvo v Českej republike.Brat so sestrou neskrývali úprimnú radosť, keď sa dozvedeli o podpore z Fondu pre budúcnosť športupriznala Lukrécia. Peniaze využije napríklad na kúpu nového kimona a chráničov na zuby i ruky.Zo štedrej odmeny sa tešia aj vo futbalovom klube OFK Veľké Ripňany.povedal Tomáš Frťala, predseda klubu. Ďalej dodal, že si konečne budú môcť vybudovať závlahový systém. Porotu zaujalo video, v ktorom bohatou slovnou zásobou obdarený Kiko alias Malý Fusé uvádza dôvody, prečo práve klub OFK Veľké Ripňany by mal dostať finančnú podporu tak, až klubu pridelila grant v hodnote 2 500 eur.ozvalo sa v telefóne po tom, čo sa zakladateľka triatlonového klubu Black Swans Triclub Piešťany Janka Beňačková dozvedela, že Niké cez svoj Fond pre budúcnosť športu podporila tento projekt sumou 2000€.Možností na využitie peňazí z grantu sa nájde hneď niekoľko. V Piešťanoch nezabúdajú ani na mladé talenty.Fond pre budúcnosť športu podporil aj futbalový klub s názvom Dobrí Bobri.uviedol Richard Werner, kapitán klubu a človek, ktorý dal dokopy skvelú partiu.Je to jednoduché. Ak aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa do Fondu pre budúcnosť športu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk . Veľa šťastia!Informačný servis