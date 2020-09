Niké podporí HC Slovan Bratislava, s Tiposom si v najvyššej hokejovej súťaži nechce robiť zle

Niké verí, že Slovan dokáže viac

Tréner "belasých" je na tlak pripravený

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - HC Slovan Bratislava vstúpi do sezóny 2020/2021 s novým generálnym partnerom, stávkovou spoločnosťou Niké . O nadchádzajúcej spolupráci informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave aj na klubovom webe HC Slovan."Verím, že toto spojenie najlepšieho s najlepším bude platiť, a že bude platiť dlhodobo," uviedol predseda predstavenstva Slovana Rudolf Hrubý. "Podpis zmluvy medzi nami vnímame ako míľnik. My sa venujeme podpore športu na najvyššej úrovni, ale aj vo všeobecnej rovine. Doteraz sme v hokeji nepôsobili. Sme partnermi aj iných klubov a podujatí. Slovan nemusí dokazovať viac ako dokázal, ale napriek tomu verím, že dokážeme veľa vecí," uviedol zástupca nového partnera "belasých" Roman Berger, výkonný riaditeľ spoločnosti Niké.Na otázku, či nebude prekážkou, že hlavným partnerom najvyššej hokejovej súťaže sa stala spoločnosť Tipos , Berger odpovedal: "Určite nemáme v úmysle si robiť zle. Chceme sa venovať podpore Slovana a budovať nové veci. Budem rád, keď budeme vnímaní ako partneri Slovana. Aj vo futbale súťaž zastrešuje Fortuna a na slovanistických dresoch vidíte značku Niké."Tréner Slovana Bratislava Roman Stantien vzhľadom na najvyššie ambície Slovana v novej sezóne bude pod permanentným tlakom vedenia aj fanúšikov, ktorí budú vyžadovať iba dobré výsledky. Je s tým stotožnený?"Ako hráč aj tréner mám už niečo v Slovane za sebou. Tlak tu vždy bol aj bude. Je to klub takmer so storočnou tradíciou. Noví chlapci majú možno zo začiatku problém opakovať dookola kvalitné výkony, ale tí starší a aj my ostatní sme si toho vedomí, že podmienky sú na Slovane preto také, aby sme dobré výkony podávali pravidelne," odpovedal Stantien.